السعودية توافق على مشروع عملاق مع مصر

خبرني - وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك.

ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة العربية السعودية ومصر لتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين ويعزز مكانتهما الإقليمية في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة.

ومن المتوقع أن يسهم القمر الصناعي المشترك في دعم مجالات متعددة، تشمل مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ورصد التغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وينظر إلى المشروع باعتباره أحد أبرز ثمار التعاون المصري السعودي في القطاعات المستقبلية، خاصة في ظل التوجه المتزايد لدى البلدين للاستثمار في الصناعات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

وشهد التعاون الفضائي بين مصر والسعودية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي الاهتمام العربي بقطاع الفضاء باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والاقتصاد المعرفي والأمن القومي.

وتمتلك مصر خبرات متراكمة في مجال الأقمار الصناعية من خلال برامج الاستشعار عن بعد والأقمار البحثية والاتصالات، فيما عززت السعودية حضورها في القطاع الفضائي عبر تأسيس الهيئة السعودية للفضاء وإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع النوعية المرتبطة بالابتكار والتقنيات المتقدمة.

ويأتي مشروع القمر الصناعي السعودي المصري المشترك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما متزايدا في مجالات الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا، حيث تسعى القاهرة والرياض إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل القطاعات المستقبلية ذات العائد الاستراتيجي والاقتصادي المرتفع، وفي مقدمتها صناعة الفضاء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.