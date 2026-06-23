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كمية الماء اليومية الموصى بها لمرضى القلب

  • 23 حزيران 2026
  • 18:37
كمية الماء اليومية الموصى بها لمرضى القلب

خبرني - أفاد الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية بأن على مرضى القلب والأوعية الدموية مراقبة كمية الماء التي يشربونها خلال فصل الصيف، لأن زيادة السوائل ترهق القلب.

وأوضح الطبيب أن زيادة كميات السوائل قد تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم وتراكمه، ما يسبب حدوث تورمات ويزيد العبء على عضلة القلب، الأمر الذي يصعّب عليها ضخ الدم بكفاءة. لذلك، يوصى بتقليل كمية السوائل المتناولة عند الحاجة، ولكن تحت إشراف طبي ولفترات محددة.

وأشار كوندراخين إلى أن أطباء القلب يصفون في بعض الحالات مدرات للبول للتخلص من السوائل الزائدة المتراكمة بين الخلايا، مع الحفاظ على حجم السوائل الضروري داخل مجرى الدم. وأضاف أن المعدل اليومي المعتاد لاستهلاك الماء يبلغ نحو 30 ملليلترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مع إمكانية خفض هذه الكمية مؤقتا وفقا للحالة الصحية وتوصيات الطبيب.

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