هل الشراء النقدي أفضل أم الشراء بالتقسيط؟

خبرني - يُعد قرار الشراء بين الدفع النقدي أو الاعتماد على التقسيط من أكثر القرارات المالية شيوعًا في الحياة اليومية، خاصة مع انتشار أنظمة التقسيط وتنوع العروض التمويلية التي تسهّل شراء مختلف المنتجات، من الأجهزة المنزلية وحتى السيارات. ورغم أن كلا الخيارين له مزاياه وعيوبه، فإن الاختيار الأفضل يعتمد في النهاية على الوضع المالي للفرد وطبيعة احتياجاته وأهدافه.

في الماضي كان الشراء النقدي هو الخيار الأساسي تقريبًا، أما اليوم فقد أصبح التقسيط جزءًا طبيعيًا من النظام الاستهلاكي الحديث، مما جعل المقارنة بينهما أكثر أهمية من أي وقت مضى.

متى يكون الشراء النقدي هو الأفضل؟

يُعتبر الشراء النقدي الخيار الأكثر أمانًا في كثير من الحالات، لأنه ببساطة يعني دفع قيمة المنتج كاملة دون التزامات مستقبلية. وهذا يمنح الشخص شعورًا بالراحة المالية ويقلل من الضغوط الشهرية المرتبطة بالديون.

ومن أبرز مميزات الشراء النقدي:

• عدم وجود فوائد أو رسوم إضافية.

• التخلص من الالتزامات المالية المستقبلية.

• امتلاك المنتج بشكل كامل فورًا.

• تقليل الضغط على الدخل الشهري.

كما أن الشراء النقدي يساعد على ضبط الإنفاق، لأنه يدفع الشخص إلى التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار الشراء، مما يقلل من القرارات العاطفية أو غير الضرورية.

متى يكون التقسيط خيارًا مناسبًا؟

في المقابل، قد يكون الشراء بالتقسيط خيارًا عمليًا في بعض الحالات، خاصة عندما لا يكون من السهل دفع المبلغ كاملًا دفعة واحدة، أو عندما يحتاج الشخص إلى المنتج بشكل عاجل.

ومن مزايا التقسيط:

• إتاحة فرصة شراء منتجات مرتفعة السعر.

• توزيع التكلفة على عدة أشهر.

• الحفاظ على السيولة النقدية.

• إمكانية الاستفادة من المنتج فورًا دون انتظار الادخار.

لكن هذه المزايا قد تأتي أحيانًا مقابل التزامات طويلة الأمد يجب الانتباه إليها جيدًا.

الجانب الخفي في أنظمة التقسيط

رغم أن بعض عروض التقسيط تُقدَّم على أنها "بدون فوائد"، إلا أن هناك حالات أخرى قد تشمل تكاليف إضافية غير واضحة بشكل مباشر، مثل:

• رسوم إدارية.

• ارتفاع السعر الأساسي للمنتج مقارنة بالسعر النقدي.

• غرامات التأخير في السداد.

• التزامات طويلة قد تؤثر على الميزانية الشهرية.

ولهذا من المهم قراءة الشروط بدقة قبل اتخاذ قرار الشراء بالتقسيط، حتى لا يتحول إلى عبء مالي غير متوقع.

تأثير التقسيط على إدارة الميزانية

قد يبدو التقسيط مريحًا في البداية لأنه يقلل من قيمة الدفع الفوري، لكنه في الواقع يضيف التزامات شهرية ثابتة، ومع تعدد الالتزامات مثل الإيجار والفواتير والمصروفات اليومية، قد يصبح من الصعب إدارة الميزانية بشكل مرن.

وفي بعض الحالات، يؤدي التوسع في التقسيط إلى تراكم التزامات مالية متعددة، ما يقلل من القدرة على الادخار أو التعامل مع الطوارئ.

أيهما يساعد على الادخار أكثر؟

عادة ما يساعد الشراء النقدي على تعزيز القدرة على الادخار على المدى الطويل، لأنه يعتمد على مبدأ تأجيل الشراء حتى يتوفر المال بالكامل، أما التقسيط فقد يدفع البعض إلى زيادة الإنفاق لأن الدفع يتم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة.

لكن في المقابل، إذا تم استخدام التقسيط بوعي ودون مبالغة، يمكن أن يكون وسيلة تنظيم مالية مفيدة بدلًا من استنزاف المدخرات.

العامل النفسي في القرار

لا يقتصر الاختيار بين النقدي والتقسيط على الجانب المالي فقط، بل يلعب العامل النفسي دورًا مهمًا أيضًا.

فالشراء النقدي قد يمنح شعورًا بالإنجاز والاستقرار، بينما يوفر التقسيط شعورًا فوريًا بالقدرة على التملك حتى مع عدم توفر المبلغ الكامل. وهذا ما يجعل التقسيط جذابًا للكثيرين، حتى لو لم يكن الخيار الأكثر كفاءة ماليًا في بعض الحالات.

متى يصبح التقسيط خطرًا؟

يمكن أن يتحول التقسيط إلى عبء مالي عندما:

• يتجاوز نسبة كبيرة من الدخل الشهري.

• يتم استخدامه في مشتريات غير ضرورية.

• تتعدد الالتزامات بشكل يفوق القدرة على السداد.

• لا توجد خطة مالية واضحة لإدارة الديون.

في هذه الحالات قد يفقد الشخص مرونته المالية ويصبح أكثر عرضة للضغوط.

كيف تختار بينهما بشكل صحيح؟

القرار بين الشراء النقدي والتقسيط لا يعتمد على قاعدة واحدة، بل على مجموعة من العوامل، مثل:

• القدرة المالية الحالية.

• أهمية وضرورة المنتج.

• وجود خصومات على الدفع النقدي.

• نسبة الالتزامات الشهرية الحالية.

• الهدف المالي طويل المدى.

إذا كان الدفع النقدي لا يؤثر على الاستقرار المالي، فهو غالبًا الخيار الأفضل. أما إذا كان التقسيط يساعد على تلبية احتياج ضروري دون ضغط كبير، فقد يكون خيارًا مناسبًا بشرط الانضباط.