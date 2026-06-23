لماذا تختلف حاجة الأشخاص للنوم؟

خبرني - يُعد النوم من أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان، فهو لا يقل أهمية عن الغذاء والماء للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية، ومع ذلك، يلاحظ الكثير من الناس أن حاجتهم إلى النوم تختلف من شخص لآخر، فهناك من يشعر بالنشاط بعد سبع ساعات من النوم، بينما يحتاج آخر إلى تسع ساعات أو أكثر ليشعر بالراحة والتركيز.

هذا الاختلاف يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تجعل احتياجات النوم متفاوتة بين الأفراد، وهل هناك عدد مثالي من الساعات يناسب الجميع؟ أم أن لكل شخص احتياجاته الخاصة؟

هل يحتاج الجميع إلى نفس عدد ساعات النوم؟

رغم وجود توصيات عامة بشأن عدد ساعات النوم المناسبة لكل فئة عمرية، فإن هذه الأرقام لا تنطبق بشكل متطابق على جميع الأشخاص.

ففي حين يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميًا، قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة مع عدد ساعات أقل قليلًا، بينما يحتاج آخرون إلى وقت أطول للنوم حتى يتمكنوا من أداء أنشطتهم اليومية بكفاءة.

لذلك فإن جودة النوم والشعور بالنشاط بعد الاستيقاظ غالبًا ما يكونان أكثر أهمية من التركيز على رقم محدد.

العمر من أهم العوامل المؤثرة

تتغير احتياجات النوم بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، فالأطفال والرضع يحتاجون إلى ساعات نوم أطول لدعم النمو الجسدي والعقلي، بينما تنخفض هذه الحاجة تدريجيًا مع التقدم في السن.

على سبيل المثال:

• الرضع قد يحتاجون إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا.

• الأطفال يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر من البالغين.

• البالغون غالبًا ما يكتفون بـ 7 إلى 9 ساعات.

• كبار السن قد ينامون ساعات أقل لكنهم يحتاجون إلى راحة منتظمة.

ولهذا السبب لا يمكن مقارنة احتياجات النوم بين أشخاص ينتمون إلى مراحل عمرية مختلفة.

الاختلافات الجينية تلعب دورًا

1. تشير بعض الدراسات إلى أن العوامل الوراثية قد تؤثر على عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان.

2. فبعض الأشخاص يمتلكون استعدادًا طبيعيًا يجعلهم أكثر قدرة على العمل والتركيز بعد عدد أقل من ساعات النوم مقارنة بغيرهم، بينما يحتاج آخرون إلى وقت أطول للحصول على الراحة نفسها.

3. ورغم أن هذه الحالات ليست شائعة جدًا، فإنها تفسر جزئيًا سبب اختلاف احتياجات النوم بين الأفراد.

طبيعة النشاط اليومي تؤثر أيضًا

كلما زاد المجهود البدني أو الذهني الذي يبذله الشخص خلال اليوم، ازدادت حاجة الجسم إلى الراحة والتعافي.

فالشخص الذي يمارس نشاطًا بدنيًا مكثفًا أو يعمل في وظيفة تتطلب تركيزًا عاليًا قد يشعر بحاجة أكبر إلى النوم مقارنة بشخص يقضي يومه في أنشطة أقل إجهادًا.

كما أن فترات الضغط النفسي أو العمل المكثف قد تزيد من الشعور بالحاجة إلى الراحة.

جودة النوم أهم من عدد الساعات

قد ينام شخص ثماني ساعات كاملة لكنه يستيقظ متعبًا، بينما ينام شخص آخر سبع ساعات فقط ويشعر بالنشاط، والسبب في ذلك أن جودة النوم تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الراحة.

ومن العوامل التي قد تؤثر على جودة النوم:

• الضوضاء أثناء الليل.

• استخدام الهاتف قبل النوم.

• التوتر والقلق.

• درجات الحرارة غير المناسبة.

• اضطرابات النوم المختلفة.

لذلك فإن النوم المتواصل والعميق غالبًا ما يكون أكثر فائدة من النوم المتقطع حتى لو استمر لساعات أطول.

الحالة الصحية لها تأثير مباشر

1. قد تؤثر بعض الحالات الصحية على حاجة الجسم للنوم أو على جودة الراحة التي يحصل عليها الشخص.

2. فعندما يكون الجسم في مرحلة التعافي من مرض أو إجهاد شديد، قد يحتاج إلى ساعات إضافية من النوم للمساعدة في استعادة النشاط.

3. كما أن بعض اضطرابات النوم قد تجعل الشخص يشعر بالتعب رغم قضاء ساعات طويلة في السرير.

لماذا نشعر أحيانًا بالحاجة إلى النوم أكثر من المعتاد؟

من الطبيعي أن تختلف احتياجات النوم من فترة إلى أخرى حتى لدى الشخص نفسه.

فقد تزداد الحاجة إلى النوم بسبب:



• الإرهاق البدني.

• الضغوط النفسية.

• السفر وتغير مواعيد النوم.

• قلة النوم خلال الأيام السابقة.

• التغيرات الموسمية في بعض الأحيان.

ولهذا لا يجب القلق من الحاجة إلى ساعات إضافية من النوم بين الحين والآخر إذا كان ذلك يحدث بشكل مؤقت.

هل النوم الكثير دائمًا أفضل؟

يعتقد البعض أن زيادة ساعات النوم تعني صحة أفضل، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

فالحصول على النوم الكافي أمر مهم، لكن الإفراط المستمر في النوم قد يكون أحيانًا مؤشرًا على وجود أسباب أخرى تستحق الانتباه، خاصة إذا كان مصحوبًا بالشعور بالتعب المستمر أو ضعف النشاط.

لذلك فإن التوازن يبقى هو العامل الأهم.

كيف تعرف أن نومك كافٍ؟

بدلًا من التركيز على عدد الساعات فقط، يمكن تقييم كفاية النوم من خلال بعض المؤشرات البسيطة:



• الاستيقاظ دون شعور شديد بالإرهاق.

• القدرة على التركيز خلال اليوم.

• عدم الشعور بالنعاس المستمر.

• الحفاظ على مستوى جيد من النشاط والطاقة.

• عدم الحاجة المتكررة للنوم خلال النهار.

إذا كانت هذه المؤشرات متوفرة، فمن المحتمل أن يحصل الجسم على القدر المناسب من الراحة.