مركز لاهب لكتلة هوائية شديدة الحرارة قرب الاردن يرفع الحرارة الى 50 مئوية في دول مجاورة

خبرني - تشير مخرجات المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى تمركز كتلة هوائية لاهبة شديدة الحرارة على مقربة من الاردن، وتحديداً فوق الأراضي العراقية وشمال المملكة العربية السعودية، حيث سجلت درجات الحرارة مستويات مرتفعة للغاية لامست 50 درجة مئوية في العاصمة العراقية بغداد نتيجة تمركز مركز هذه الكتلة الهوائية فوق المنطقة.

وقد تسببت هذه الكتلة الهوائية اللاهبة خلال الأيام الماضية بموجة حر قوية أثرت على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية، إلا أنها ولله الحمد لم تتمكن من التقدم نحو المملكة أو التأثير غير المباشر عليها.

ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل جوية مهمة، أبرزها:

* اندفاع كتل هوائية معتدلة الحرارة من شرق القارة الأوروبية نحو شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يشكل حاجزاً جوياً يحد من تمدد الكتلة الهوائية اللاهبة باتجاه المملكة.

* فروقات الضغط الجوي في المنطقة، حيث يتمركز مرتفع جوي فوق البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع وجود منخفض جوي حراري سطحي فوق شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى تدفق الرياح البحرية نحو اليابسة بزاوية شمالية غربية، الأمر الذي يساهم في حماية المملكة من تقدم الكتلة الهوائية اللاهبة نحوها.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تبقى الأجواء خلال الأيام القادمة صيفية اعتيادية في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات النهار، فيما تكون لطيفة أثناء الليل وتميل للبرودة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.