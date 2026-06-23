البدري في مؤتمر فوربس العالمي..اليوم أمامنا فرصة تاريخية للانطلاق بإعلام حقيقي قائم على الثقة

خبرني - اكد الاستاذ الدكتور هاني البدري ان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم على كافة الصعد وفي مجالات الاعلام وقدراته الخارقة في التأثير على الجماهير يتطلب منا جميعاً التقاط اللحظة واستثمار تكنولوجيا الاتصال المتقدمة كقيمة مُضافة في تطوير مجالات المعرفة والثقافة والتفاعل الجماهيري ولفت البدري خلال مشاركته في قمة فوربس ميدل إيست العالمية التي تستضيفها ابو ظبي تحت شعار " بناء المستقبل" اننا اليوم مطالبون جميعا لاستثمار امكانات الاعلام الجديد بكافة أدواته لمواجهة الإشاعة والتسطيح في ما يمثل حرب وعي حقيقية "علينا خوضها بكامل جاهزيتنا" ، لا سيما في ظل ازمة الثقة التي يعيشها المواطن مع الروايات التي لا تستند الى الحقائق التي تحترم ذكاءه ، مؤكداً اهمية انعقاد هذه الملتقيات التي تعقدها بقيادة الإعلامية الأردنية الكبيرة خلود العميان رئيسة تحرير فوربس ميدل إيست .

وشارك البدري في أعمال قمة فوربس العالمية في عدد من الفعاليات ومنها الندوة الحوارية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي والتي اكد انها يجب ان تنطلق من التكامل وتبادل الثقة لا من المصالح فقط .

ويشارك في القمة نخبة من رجال الأعمال والرياديين والشخصيات الإعلامية العربية . واشادت رئيسة تحرير فوربس ميدل إيست خلود العميان بمشاركة الدكتور البدري كقيمة إعلامية عربية كبيرة في هذا المؤتمر .