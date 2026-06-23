هل فتح النوافذ صباحًا يحسن المزاج فعلًا؟

خبرني - يحرص كثير من الأشخاص على فتح النوافذ في الصباح بمجرد الاستيقاظ، سواء لتجديد الهواء داخل المنزل أو للاستمتاع بأشعة الشمس الصباحية، وقد تبدو هذه العادة بسيطة للغاية، لكنها ترتبط لدى البعض بشعور بالنشاط والراحة وتحسن المزاج في بداية اليوم.

فهل هناك علاقة فعلية بين فتح النوافذ صباحًا والحالة النفسية؟ أم أن الأمر مجرد إحساس شخصي؟

يرى خبراء الصحة والبيئة أن البيئة المحيطة بالإنسان تؤثر بشكل كبير على حالته المزاجية ومستوى نشاطه اليومي. ولهذا فإن بعض العادات المنزلية البسيطة قد تلعب دورًا أكبر مما نتوقع في تحسين الشعور بالراحة والرفاهية.

الهواء النقي وتأثيره على الشعور بالانتعاش

بعد ساعات طويلة من إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء الليل، قد يصبح الهواء داخل المنزل أقل تجددًا مقارنة بالهواء الخارجي. وعندما يتم فتح النوافذ في الصباح يدخل هواء جديد يساعد على تحسين الإحساس بالانتعاش داخل المكان.

هذا التغيير البسيط قد يمنح البعض شعورًا ببداية جديدة لليوم، خاصة في الأجواء المعتدلة التي تسمح بدخول الهواء النقي دون إزعاج.

كما أن تجديد الهواء داخل المنزل قد يقلل الإحساس بالاختناق أو الركود الذي يشعر به بعض الأشخاص عند الاستيقاظ.

ضوء الشمس ودوره في تحسين الحالة النفسية

من أهم الفوائد المرتبطة بفتح النوافذ صباحًا السماح بدخول الضوء الطبيعي إلى المنزل. فالضوء الصباحي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وهي النظام المسؤول عن مواعيد النوم والاستيقاظ ومستويات النشاط خلال اليوم.

وعندما يتعرض الإنسان للضوء الطبيعي في بداية اليوم، يصبح الجسم أكثر قدرة على التمييز بين أوقات اليقظة وأوقات الراحة، ما قد ينعكس إيجابًا على المزاج ومستوى النشاط.

ولهذا السبب يوصي كثير من المختصين بقضاء بعض الوقت في ضوء النهار خلال الساعات الأولى من الصباح.

تأثير البيئة المشرقة على المزاج

يصعب إنكار التأثير النفسي للمكان المضيء مقارنة بالمكان المظلم أو المغلق. فدخول أشعة الشمس إلى الغرف يمنحها إحساسًا بالحيوية والانفتاح، وهو ما قد ينعكس على الحالة النفسية للأشخاص الموجودين فيها.

وتشير بعض الدراسات إلى أن البيئات المضيئة طبيعيًا ترتبط غالبًا بمشاعر أكثر إيجابية مقارنة بالأماكن التي تعتمد بشكل كامل على الإضاءة الصناعية لفترات طويلة.

لذلك يشعر كثير من الناس بتحسن مزاجهم عند فتح الستائر والنوافذ في بداية اليوم.

تقليل الشعور بالخمول الصباحي

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في التخلص من الشعور بالنعاس أو الخمول بعد الاستيقاظ. وفي هذه الحالة قد يساعد دخول الضوء والهواء المتجدد إلى الغرفة على زيادة الإحساس باليقظة.

ورغم أن فتح النوافذ ليس بديلًا عن النوم الجيد، فإنه قد يكون جزءًا من روتين صباحي يساعد على بدء اليوم بنشاط أكبر.

هل يختلف التأثير من شخص لآخر؟

مثل معظم العوامل المرتبطة بالمزاج، يختلف تأثير فتح النوافذ من شخص لآخر. فبعض الأشخاص يشعرون بتحسن واضح في حالتهم النفسية عند التعرض للهواء والضوء الطبيعيين، بينما قد لا يلاحظ آخرون فرقًا كبيرًا.

كما أن التأثير يتأثر بعوامل أخرى مثل:

جودة النوم.

مستوى التوتر.

الحالة الصحية العامة.

طبيعة البيئة المحيطة.

الظروف الجوية.

لذلك لا يمكن اعتبار فتح النوافذ حلًا سحريًا لتحسين المزاج، لكنه قد يكون أحد العوامل المساعدة.

متى قد لا يكون فتح النوافذ الخيار الأفضل؟

رغم الفوائد المحتملة، قد تكون هناك حالات يكون فيها فتح النوافذ أقل فائدة، مثل:

ارتفاع مستويات التلوث الخارجي.

العواصف الرملية أو الأتربة الكثيفة.

درجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا.

فترات انتشار مسببات الحساسية في بعض المناطق.

في مثل هذه الظروف قد يكون من الأفضل تهوية المنزل في أوقات أكثر ملاءمة.

كيف تجعل هذه العادة أكثر فائدة؟

يمكن تعزيز فوائد فتح النوافذ صباحًا من خلال دمجها مع بعض العادات الصحية الأخرى، مثل:

التعرض لأشعة الشمس لبضع دقائق.

ممارسة تمارين خفيفة أو المشي صباحًا.

شرب كمية كافية من الماء بعد الاستيقاظ.

ترتيب مساحة العمل أو المعيشة.

تجنب البدء في اليوم مباشرة بتصفح الهاتف لفترات طويلة.

هذه الممارسات مجتمعة قد تساعد على تحسين الحالة النفسية وزيادة النشاط خلال اليوم.