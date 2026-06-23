مجلس السيدات الصناعيات يعزز شراكاته مع الشركات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة بزيارة إلى شركة اسكدنيا للبرمجيات

خبرني - واصل مجلس السيدات الصناعيات التابع لغرفة صناعة عمان جهوده الرامية إلى تعزيز التواصل والشراكة مع الشركات الوطنية الرائدة، من خلال زيارة ميدانية إلى شركة اسكدنيا للبرمجيات، إحدى أبرز الشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً في تمكين المرأة وتعزيز المساواة في بيئة العمل.

وشارك في الزيارة نائب رئيس مجلس السيدات الصناعيات الدكتورة ريم البغدادي، وعضو المجلس الدكتورة يمامة الزعبي، والصناعيتان إلهام زيادات وساره الهشلمون.

وأكد أعضاء المجلس خلال الزيارة أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية التي تتبنى أفضل الممارسات في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يسهم في دعم مشاركة السيدات في القطاع الصناعي وتوسيع فرصهن في مجالات الإدارة والإنتاج والابتكار.

والتقى وفد المجلس بالمديرة التنفيذية لشركة اسكدنيا للبرمجيات السيدة ضحى عبدالخالق، حيث جرى استعراض برامج المجلس ومبادراته الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الصناعية، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة.

وخلال اللقاء، استعرضت شركة اسكدنيا للبرمجيات مسيرتها وإنجازاتها في مجال تطوير الحلول البرمجية والخدمات التكنولوجية المتخصصة، ودورها في دعم التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. وتوظف الشركة نحو 300 موظف وموظفة، كما تُعد أول شركة تكنولوجيا معلومات في الأردن تحصل على ختم الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين في مكان العمل، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز والتقديرات الدولية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية التي ينفذها مجلس السيدات الصناعيات بهدف توسيع شبكة علاقاته مع الشركات الوطنية الناجحة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة، بما يدعم رسالته في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة.