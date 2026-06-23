مهم من الضمان الاجتماعي لـ (المؤمن عليهن)

خبرني - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمَّن عليهن العاملات في القطاع الخاص إلى تزويدها بأرقام حساباتهن البنكية (IBAN) قبل موعد الولادة، وذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى البنوك، وذلك لضمان تحويل مستحقاتهن المالية بصورة فورية فور تسجيل المولود في دائرة الأحوال المدنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن خدمة الصرف الاستباقي لبدل إجازة الأمومة تضمن للمؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص الحصول على البدل بشكل فوري من خلال حسابها البنكي بمجرد تسجيل المولود بالاحوال المدنية دون الحاجة لتقديم طلب إلكتروني.

وبينت أن بدل إجازة الأمومة يُصرف عن كامل مدة الإجازة المقررة وفق أحكام قانون العمل الأردني النافذ، البالغة حالياً (70) يوماً، ويُصرف البدل دفعة واحدة شريطة أن يكون للمؤمن عليها (6) اشتراكات متصلة في الضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص أو أن يكون لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لاستحقاقها إجازة الأمومة وأن تكون على رأس عملها خلال شهر الولادة.

يُشار إلى أن خدمة الصرف الاستباقي تندرج ضمن مبادرات المؤسسة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهن إذ تُتيح لهن الحصول على مستحقاتهن خلال إجازة الأمومة بصورة آلية وفورية دون الحاجة إلى تقديم طلبات إلكترونية، وذلك بمجرد تسجيل المولود في دائرة الأحوال المدنية.