الملكية الأردنية تدشن رحلاتها المباشرة إلى فيينا .. وتواصل تعزيز حضورها في أوروبا

خبرني - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خط جوي مباشر جديد يربط بين عمّان والعاصمة النمساوية فيينا، غدًا الأربعاء الرابع والعشرين من شهر حزيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق الأوروبية وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية.

وسيتم تشغيل الخط من مطار الملكة علياء الدولي بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا باستخدام أحدث طائراتها التي توفر عليها خدمة الإنترنت، وأجهزة ترفيه متطورة بما يضمن تجربة سفر مريحة للمسافرين.

نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال أن خط عمان- فيينا يأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة، وتهدف إلى تعزيز موقعها كشركة طيران رائدة في المنطقة، وزيادة حصتها في القارة الأوروبية، التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية للشركة إلى جانب دعم مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية واستقطاب السياح لاكتشاف معالم الأردن المتنوعة.

وأضاف المجالي يُعد الخط الجديد إضافة نوعية إلى شبكة الملكية الأردنية، خاصة أن العاصمة النمساوية تُعتبر مركزًا أوروبيًا مهمًا يوفر خيارات وصول للعديد من الوجهات أمام المسافرين، وسيُساهم في تعزيز الربط الجوي بين الأردن وأوروبا الوسطى، ويفتح المجال أمام حركة سياحية وتجارية أكبر بين البلدين، إضافة إلى تسهيل حركة الربط عبر مركز عمليات الملكية الأردنية في عمّان إلى وجهات أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن الملكية الأردنية تواصل تنفيذ خطتها التوسعية التي تشمل إضافة وجهات جديدة وتحديث الأسطول وتعزيز تجربة المسافرين، بما يسهم في رفع تنافسية الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية.