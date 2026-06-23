الطب الشرعي يكشف معلومات جديدة حول وفاة الشاب في الساحة الهاشمية

خبرني - تتواصل التحقيقات الرسمية لكشف ملابسات وفاة شاب خلال حادثة التدافع في الساحة الهاشمية وسط العاصمة عمان وتحديد سببها، ولا تزال هوية الشاب الذي توفي مجهولة حتى اللحظة، وسط انتظار حضور ذويه او اي شخص يمكنه التعرف عليه.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطاونة، اليوم الثلاثاء ان هوية الشاب المتوفى لم تعرف بعد.

واضاف القطاونة في تصريحات إذاعية ان الجثة لم تخضع للتشريح حتى الان بانتظار استكمال اجراءات التعرف على صاحبها من قبل ذويه.

وأوضح ان سبب الوفاة لم يحسم بشكل نهائي حتى الان، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها للوقوف على جميع تفاصيل الحادثة.

وبين القطاونة ان هناك عددا من الفرضيات الاولية التي يجري التحقق منها من خلال التحقيقات والاجراءات الطبية.

ومن بين هذه الاحتمالات، وفقا للقطاونة، معاناة المتوفى من امراض مزمنة، او تعرضه للتدافع خلال التجمع الجماهيري، او تاثر حالته الصحية بنقص التهوية في موقع الحادثة.

ودعا المواطنين الذين فقدوا احد افراد اسرهم خلال الساعات الماضية الى مراجعة الجهات المختصة للمساعدة في التعرف على المتوفى، مشيرا الى ان عمره يقدر في اوائل العشرينيات.

وفي السياق ذاته، افادت مصادر بان المتوفى لا يحمل اي وثائق ثبوتية او مستندات شخصية تساعد في تحديد هويته، الامر الذي صعب مهمة التعرف عليه حتى الان.

واضافت المصادر ان الجثمان نقل الى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير، حيث سيبقى محفوظا بانتظار حضور ذويه او اي شخص يتمكن من التعرف اليه، فيما اظهرت المعاينة الاولية وجود كدمة واحدة فقط على الجثمان.

واشارت الى ان الجثمان سيبقى في ثلاجة مستشفيات البشير لمدة تصل الى 48 ساعة، وفي حال عدم التوصل الى هويته خلال هذه الفترة فسيتم تشريح الجثة وفقا للاجراءات القانونية والطبية المعتمدة لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني والاجهزة المعنية تعاملت فجر اليوم مع حادثة تدافع داخل الساحة الهاشمية خلال تجمعات جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني امام الجزائر.

واوضح الناطق الاعلامي انه تم اسعاف تسعة اشخاص الى المستشفى اثر تعرضهم للاصابة خلال التدافع، مشيرا الى ان احد المصابين فارق الحياة بعد وصوله الى المستشفى.

واضاف انه جرى تحويل الجثمان الى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات والتحقيقات اللازمة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج اللازم، مؤكدا ان حالاتهم الصحية تراوحت بين الحسنة والمتوسطة.

ووقعت الحادثة عقب تجمعات جماهيرية كبيرة شهدتها الساحة الهاشمية في عمان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم امام نظيره الجزائري ضمن منافسات تصفيات كاس العالم 2026، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة والتعرف على هوية المتوفى.