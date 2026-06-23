وزارة المياه تنفذ حملة لضبط الاعتداءات في الحسا وناعور والجفر

خبرني - ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات كبيرة على خطوط المياه وحفارة مخالفة كانت تقوم بحفر بئر غير مرخصة في مناطق الحسا والطريق الصحراوي والجفر وناعور جنوب العاصمة عمّان، وذلك ضمن حملات رقابية نفذت نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي.

وقالت وزارة المياه في بيان صحفي، إنّ الحملات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات في مختلف مناطق المملكة، حيث ضُبط في منطقة الحسا الثلاثاء الماضي اعتداءات على خطوط المياه لتزويد مرشتي غسيل سيارات ومضختين وخزانات مياه بصورة مخالفة.

وأضافت أنه جرى في منطقة ناعور السبت الماضي ضبط 3 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية كانت تستخدم لتزويد مزرعتين وعشرة بيوت بلاستيكية بالمياه بشكل غير قانوني.

وفي منطقة الجفر، تمكنت الفرق المختصة الاثنين من ضبط حفارة مخالفة أثناء قيامها بحفر بئر غير مرخصة، حيث تم ردم البئر ومصادرة الحفارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

كما ضبطت الكوادر المختصة في ناعور، الاثنين، اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسية لتزويد منازل ومزارع بصورة مخالفة، حيث تمت إزالة الاعتداءات وتنظيم الضبوطات اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وثمنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه تعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، إلى جانب دعم المواطنين والجهات الرسمية والشعبية والأهلية، مؤكدة أن حملات الرقابة وحماية مصادر المياه ستستمر في مختلف مناطق المملكة للحفاظ على الموارد المائية ومنع أي اعتداءات عليها.