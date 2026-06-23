السعودية تعزز مكانتها الصحية بـ 10 مستشفيات ضمن الأفضل عالميًا

خبرني - عززت المنظومة الصحية في السعودية مكانتها عالميًا خلال عام 2025، بعد تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية التي رسخت حضور المملكة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية والتميز المؤسسي، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، عن حصاد من المنجزات شمل تصنيفات دولية متقدمة، وجوائز عالمية، وإنجازات في التحول الرقمي، وإدارة الأزمات، وسلامة المرافق الصحية.

10 مستشفيات ضمن الأفضل عالميًا

وجاء من بين أبرز الإنجازات إدراج 10 مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل المستشفيات عالميًا في تصنيف Newsweek لعام 2025، في مؤشر يعكس مستوى التطور الذي تشهده الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة داخل المملكة.

وفي مجال رعاية الأم والطفل، ارتفع عدد المستشفيات الصديقة للطفل إلى 88 مستشفى، في خطوة تدعم تطبيق أفضل الممارسات الصحية وتعزز جودة الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال.

الصدارة عالميًا في السلامة المائية

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، حققت المملكة المركز الأول عالميًا في استيفاء معايير السلامة المائية والاستفادة من المرافق، بما يعكس كفاءة تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت الصحية.

وفي جانب التحول الرقمي، حصل مستشفى صحة الافتراضي على جائزة زمام ضمن فئة المنظومة الصحية الرقمية، تقديرًا لدوره في توظيف الحلول التقنية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

كما فاز المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بجائزة مجلس المخاطر الوطنية عن فئة التميز في إدارة عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث.

إشادة دولية بمكافحة الأمراض

وفي إنجاز دولي آخر، حصدت المملكة جائزة فريق العمل 2025 من منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة الأمراض السارية، تأكيدًا على نجاح جهودها في تعزيز الوقاية الصحية ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأمراض المعدية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه النتائج تعكس الأثر المتنامي لبرنامج تحول القطاع الصحي، وما يشهده القطاع من تطوير مستمر في الخدمات والبنية التحتية والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة عالميًا في جودة الرعاية الصحية وكفاءة الخدمات.