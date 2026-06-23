السعودية تؤكد دعمها وحدة سوريا وتدعو إلى شطبها من قائمة الإرهاب

خبرني - أكدت السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ومساندة جهود الدولة السورية الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا.

دعم المرحلة الانتقالية

ودعت المجموعة العربية إلى شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية، وشددت على أن هذه المرحلة تتطلب دعماً دولياً فاعلاً يساند مؤسسات الدولة السورية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار.

دعم جهود مكافحة الإرهاب

وأعربت المجموعة العربية عن دعمها لجهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم خلال هذه المرحلة الحساسة، كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها سوريا.

وحثت المجموعة العربية المجتمع الدولي على توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، مشيرة إلى ضرورة عدم تركها تتحمل الأعباء الإنسانية والاقتصادية بمفردها.

وأكدت أهمية تقاسم المسؤوليات الدولية بما يسهم في تخفيف الضغوط على هذه الدول وتحسين أوضاع اللاجئين.

إدانة للاعتداءات الإسرائيلية

في السياق ذاته، دانت المجموعة العربية بأشد العبارات التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وجددت التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الجولان السوري المحتل.