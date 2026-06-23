بلبلة بين السوريين حول العملة القديمة.. المحلات لا تأخذها

خبرني - انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات حول العملة القديمة التي كانت سارية في عهد النظام السابق.

وزعم العديد من السوريين على وسائل التواصل أن المحلات التجارية بدأت ترفض أخذها مع انتهاء قوتها الإبرائية خلال 5 أيام.

ما دفع المصرف المركزي السوري إلى التأكيد أن كل تلك الشائعات عارية عن الصحة. وأوضح في بيان أمس الاثنين أن العملة القديمة صالحة للتداول وتتمتع بقوتها الإبرائية الكاملة حتى نهاية يوم 30 يوليو (تموز) 2026".

إلا أنه لفت إلى أنه يتم تمديد المهلة وستفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية لاحقاً لهذا التاريخ.

كما حث المواطنين على استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الدقيقة.

وكان المصرف المركزي أصدر نهاية شهر مايو الماضي قراراً قضى بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل.

يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت قررت طباعة عملة جديدة بعد نحو عام من سقوط النظام السابق، لتنهي حقبة بدأت عام 1971 مع وصول حافظ الأسد إلى حكم سوريا واستمرت مع حكم نجله بشار من عام 2000 وحتى سقوطه في ديسمبر 2024. لا سيما أن الليرة السورية القديمة كانت تحمل صور حافظ وبشار الأسد.

إذ جاءت العملة الجديدة التي أطلقت في يناير 2026، لتعبر عن مرحلة مختلفة في حياة السوريين، وأتت خالية من الصور والرموز التي تعبر عن سلطة أو فئة معينة.

هذا وتضمنت العملة الجديدة ست فئات، وهي: فئة الـ 10 ليرات التي حملت صورة وردة شامية وفراشة، وفئة الـ 25 ليرة عليها صورة لشجر التوت الشامي وطائر السنونو، وفئة الـ 50 ليرة التي حملت رمز الحمضيات. بالإضافة إلى فئة الـ 100 ليرة (وردة القطن وغزال الريم)، وفئة الـ 200 ليرة التي ظهر عليها شجر الزيتون وأصالة الحصان العربي، وفئة الـ 500 ليرة وعليها صورة عصفور الدوري مع سنابل القمح.