لائحة كأس العالم 2026.. كيف يحسم التأهل حال التساوي في النقاط؟

خبرني - تتواصل منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 وسط اهتمام كبير في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

تتواصل منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 وسط اهتمام كبير في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل وتقام في 3 دول المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تقارب مستويات بعض المنتخبات قد تتساوى الفرق في عدد النقاط بعد نهاية دور المجموعات وهو ما يفتح الباب أمام تطبيق لوائح كسر التعادل لحسم ترتيب كل مجموعة بشكل نهائي.

ولا يقتصر حسم التأهل في كأس العالم على عدد النقاط فقط إذ تلعب معايير أخرى دورًا مهما عند التساوي أبرزها نتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة قبل اللجوء إلى معايير إضافية تحددها لائحة البطولة.

تحدد لائحة كأس العالم 2026 معايير واضحة لحسم ترتيب المنتخبات في دور المجموعات حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط بعد نهاية الجولة الثالثة.

وتأتي هذه المعايير بهدف تحديد المراكز النهائية داخل كل مجموعة، وما يترتب عليها من حسم بطاقات التأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

كيف يحسم التأهل من مجموعات كأس حال التساوي في النقاط؟

القاعدة الأولى:

في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط بعد نهاية دور المجموعات، يتم أولًا اللجوء إلى عدد النقاط التي حققها كل منتخب في المباريات التي جمعت بين المنتخبات المتساوية.

وإذا استمر التعادل، يتم النظر إلى فارق الأهداف في مباريات المنتخبات المتساوية فقط، ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات التي جمعت بينها.

وتعد هذه المرحلة الأولى من معايير كسر التعادل، حيث تمنح الأفضلية للمنتخب الذي حقق نتائج أفضل في المواجهات المباشرة أمام المنتخبات المتساوية معه في الرصيد.

القاعدة الثانية

إذا لم يتم حسم الترتيب من خلال المواجهات المباشرة، يتم الانتقال إلى نتائج كل منتخب في جميع مباريات المجموعة.

ويتم النظر أولًا إلى أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء إلى معيار الانضباط واللعب النظيف، وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها اللاعبون ومسؤولو المنتخب خلال مباريات المجموعة.

القاعدة الثالثة

إذا لم تحسم المراكز بعد تطبيق معايير المواجهات المباشرة، وفارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، ومعيار الانضباط يتم اللجوء إلى التصنيف العالمي.

وتنص اللائحة على ترتيب المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات.

وبناء على هذه المعايير، يتم تحديد المراكز النهائية داخل كل مجموعة ومن ثم حسم هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور التالي من كأس العالم 2026.