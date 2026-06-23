بحضور ممثلين دوليين ‏وحقوقيين.. جلسة لمحاكمة أحد رموز نظام الأسد

خبرني - تقام اليوم الجلسة الرابعة بمحكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي بالعاصمة السورية لمحاكمة المتهم، عاطف نجيب، بارتكاب جرائم بحق الشعب ‏السوري بحضور ممثلين عن منظمات دولية ‏وحقوقية.‏

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الجلسة اليوم الثلاثاء ستكون مغلقة ومخصصة بالكامل لسماع أقوال شهود الحق ‏العام، في خطوة تُعد محورية ضمن إجراءات المحاكمة.

وفي 10 مايو الماضي أقرت محكمة الجنايات توجيه عدد من التهم بحق نجيب بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري"، وذلك خلال جلسة المحاكمة الثانية في دمشق.

وخلال الجلسة المذكورة أقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال محاكمة عاطف نجيب وأريد منها "حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة".

وحينها، طلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة على أن تبقى الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.