متوفى حادثة التدافع في الساحة الهاشمية لا يزال مجهول الهوية - فيديو

خبرني - كشفت مصادر مطلعة أن الشاب الذي توفي إثر حادثة التدافع التي وقعت فجر اليوم في الساحة الهاشمية خلال تجمعات جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر، لا يزال مجهول الهوية حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن المتوفى لا يحمل أي وثائق أو مستندات ثبوتية تساعد على التعرف إليه، فيما تشير التقديرات الأولية للأطباء الشرعيين إلى أن عمره يتراوح بين 16 و20 عاماً.

وأضافت أن الجثمان نُقل إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير، حيث سيبقى محفوظاً بانتظار حضور ذويه أو أي شخص يتمكن من التعرف إلى هويته.

وبحسب المصادر، فإن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمة واحدة فقط على الجثة، فيما ستُستكمل الإجراءات القانونية والطبية اللازمة لتحديد سبب الوفاة.

وأشارت إلى أن الجثمان سيبقى في ثلاجة مستشفيات البشير لمدة تصل إلى 48 ساعة، وفي حال عدم التوصل إلى هوية المتوفى خلال هذه الفترة، سيتم تشريح الجثة وفق الإجراءات المعتمدة لبيان سبب الوفاة.