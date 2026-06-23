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النشامى يتراجع 9 مراكز في تصنيف فيفا بعد نتائج المونديال

  • 23 حزيران 2026
  • 13:44
النشامى يتراجع 9 مراكز في تصنيف فيفا بعد نتائج المونديال

خبرني - شهد المنتخب الوطني الأردني تراجعاً ملحوظاً في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما فقد 9 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالتصنيف السابق.

وبحسب التصنيف المحدث، جاء منتخب "النشامى" في المرتبة 72 عالمياً، متأثراً بنتائجه في نهائيات كأس العالم 2026، حيث استهل مشواره بخسارة أمام المنتخب النمساوي بنتيجة 3-1، قبل أن يتلقى خسارة أخرى أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

ويُعد هذا التراجع من أكبر الانخفاضات التي سجلها المنتخب الأردني خلال الفترة الأخيرة، في وقت يواصل فيه خوض أول مشاركة له في تاريخ كأس العالم.

وتتطلع الجماهير الأردنية إلى أن ينجح المنتخب في استعادة توازنه خلال المواجهات المقبلة، بما يسهم في تحسين ترتيبه على سلم التصنيف الدولي خلال التحديثات القادمة.

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