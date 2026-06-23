خبرني - قدم البنك الأردني الكويتي رعايته لمسابقة "Survival of the Fittest" الرياضية للعام الثاني على التوالي، التي نُظمت من قبل النادي الرياضي "KABS Underground"، وذلك تأكيداً على التزامه برعاية المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية وتعزز المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على رعاية الأنشطة التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الإيجابية، وترسيخ قيم العمل الجماعي وروح التحدي، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.

وأكد البنك الأردني الكويتي أن تجديد رعايته للمسابقة يعكس إيمانه بأهمية المبادرات الرياضية النوعية التي توفر بيئة محفزة للتنافس الإيجابي وتنمية المهارات الشخصية، مشيراً إلى أن الرياضة أصبحت أداة فاعلة لتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق، بما ينسجم مع رؤيته في الاستثمار بالإنسان ودعم طاقات الشباب.

وتُعد مسابقة "Survival of the Fittest" من أبرز الفعاليات الرياضية التنافسية التي تجمع بين اختبارات اللياقة البدنية والتحمل والعمل الجماعي، حيث شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 80 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا ضمن مجموعة متنوعة من التحديات الرياضية المصممة لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين.

واختُتمت الفعاليات بتتويج المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تقديراً لأدائهم المتميز وروحهم التنافسية العالية، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل وروح الفريق الواحد.