شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

خبرني - استشهد لبنانيان، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به الدفاع المدني اللبناني ومصدر أمني، في أحدث خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص قرب جرافة كانت تعمل على فتح طريق في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

ويأتي الحادث وسط استمرار التوترات في المنطقة، رغم الاتفاق الذي كان يهدف إلى وقف الأعمال القتالية بين الجانبين.