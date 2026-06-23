منتخب النشامى يعود إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند

خبرني - يعود وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند، وذلك بعد تعثره أمام نظيره الجزائري بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

ويختتم المنتخب مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت الأردن، الأحد 28 حزيران، على ملعب دالاس.

وتابع المباراة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد.

ومثل المنتخب في اللقاء: يزيد أبو ليلى، وعبدالله نصيب، وحسام أبو الذهب (سليم عبيد)، ويزن العرب، وإحسان حداد، ونور الروابدة، ومهند أبو طه (محمد أبو حشيش)، ونزار الرشدان، وعلي علوان (محمد أبو زريق)، وموسى التعمري (علي العزايزة)، ومحمود مرضي (عودة الفاخوري).

وجاءت بداية المباراة قوية من الجانبين، وحاول المنتخبان التسجيل في أكثر من مناسبة، قبل أن يتمكن الرشدان من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم النشامى بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ازداد الضغط الهجومي على المرميين، ليتمكن المنافس من تسجيل هدفيه، وسط محاولات عديدة من النشامى لتعديل النتيجة، عبر ضغط واضح، لكن دون تحقيق المطلوب.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب جمال سلامي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، رضاه التام عن أداء اللاعبين، مشيراً إلى أن النتيجة لم تكن عادلة، وأن النشامى قدموا كل ما لديهم خلال شوطي اللقاء، إلا أن الخبرة المونديالية للمنتخب الجزائري حسمت النتيجة لصالحه.