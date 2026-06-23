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الإحصاءات العامة: إنجاز 90% من أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026

  • 23 حزيران 2026
  • 12:59
الإحصاءات العامة إنجاز 90 من أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026

خبرني - أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات أن مؤشرات الأداء الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 تسجل تقدماً متسارعاً في تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، مشيراً إلى وصول نسبة الإنجاز الكلي إلى 90%.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة البلقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ البلقاء فيصل المساعيد، حيث جرى استعراض آخر مستجدات المرحلة الحالية من أعمال التعداد.

وبحسب البيانات المعروضة، بلغت نسبة إنجاز حصر المباني 90%، فيما وصلت أعمال استكمال البلوكات إلى 89.7%، بما يعكس تقدماً في تجهيز القاعدة المكانية والبيانية اللازمة لمرحلة العد.

وأشار الفريحات إلى استمرار الإقبال على خدمة العد الذاتي، حيث بلغت نسبة الراغبين باستخدامها 21.5%، مؤكداً أن هذه الخدمة تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتوفير خيارات أكثر مرونة للأسر.

وناقش الاجتماع آليات دعم الفرق الميدانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مع التأكيد على أهمية دور الإدارات المحلية في إنجاح هذا المشروع الوطني وتوفير بيانات إحصائية دقيقة تدعم التخطيط وصناعة القرار.

من جهته، أكد محافظ البلقاء أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات لإنجاح أعمال التعداد، باعتباره خطوة أساسية لتوفير قاعدة بيانات حديثة تخدم مسارات التنمية في المملكة.

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