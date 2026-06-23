ماذا يكشف السجل الضريبي عن دخل ملك بريطانيا ومصادر ثروته؟

خبرني - في خطوة الأولى من نوعها بتاريخ الملكية البريطانية، أعلن قصر باكنغهام، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف للرأي العام، الخميس المقبل، حجم الضرائب التي يدفعها بصفته ملكاً، في مسعى يقوده القصر "لتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة المالية أمام الجمهور البريطاني".

وقال متحدث باسم القصر، إن القرار جاء "بناءً على رغبة صريحة من الملك نفسه"، ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "هذه المرة الأولى التي يعلن فيها ملك بريطاني عن تفاصيل التزاماته الضريبية الشخصية".

وتزامن الإعلان مع تساؤلات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن دوافع الخطوة وتوقيتها، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة توتراً سياسياً بعد تقارير صحافية أفادت بأن آندي بيرنهام، منافس رئيس الوزراء كير ستارمر داخل حزب العمال الحاكم، أمهله حتى غد الثلاثاء لتقديم جدول زمني لاستقالته.

عاصفة ستارمر

وزاد الجدل بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن ستارمر "سيفشل وسيستقيل"، منتقداً أداءه في ملفي الهجرة والطاقة، فيما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن "رئيس الوزراء البريطاني قد يحسم موقفه خلال أيام، سواء بخوض مواجهة على زعامة الحزب أو التمهيد لرحيله".

وبحسب محللين "يعكس تزامن الملفين حجم التدقيق الذي بات يطال مؤسسات الحكم البريطانية، سواء في الملفات السياسية المرتبطة بمستقبل الحكومة أو في القضايا المالية المتعلقة بالمؤسسة الملكية".

ولا يُلزم القانون الملك تشارلز بدفع ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الميراث على ما ورثه عن الملكة إليزابيث الثانية، إلا أنه يواصل النهج الذي تتبعه العائلة المالكة منذ عام 1993، والقائم على سداد ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية طوعاً رغم تمتعه بالإعفاء القانوني منهما، بحسب "رويترز".

وبدأت العائلة المالكة منذ عام 1993 دفع بعض الضرائب، استجابةً لضغوط الرأي العام بشأن قضايا تتعلق بثروة العائلة المالكة وتكاليف صيانة القصور، إضافة إلى الجدل الذي أُثير حول تمويل أعمال ترميم قلعة وندسور عقب الحريق الشهير الذي تعرضت له عام 1992.

ومع ترقب نشر البيانات الضريبية، تتجه الأنظار أيضاً إلى مصادر الدخل الخاصة بالملك البريطاني، بعدما أظهرت الحسابات الرسمية أن دوقية لانكستر، الذراع العقارية والاستثمارية الخاصة بالملك، حققت إيرادات 26.8 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2024-2025.

ثروة الملك

وتضم الدوقية أراضي زراعية وعقارات سكنية وتجارية واستثمارات متنوعة في أنحاء إنجلترا، وتُعد المصدر الرئيسي للدخل الخاص للعاهل البريطاني، وفق الحسابات الرسمية للدوقية.

كما يمتلك الملك تشارلز عقاري بالمورال وساندرينغهام، اللذين آلا إليه بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، إلى جانب أصول واستثمارات خاصة أخرى قد يكشف الإفصاح المرتقب مزيداً من تفاصيلها.

وإلى جانب دخله الخاص، تستفيد المؤسسة الملكية من "المنحة السيادية"، وهي مخصصات حكومية سنوية مخصصة لتمويل الأنشطة والمهام الرسمية لأفراد العائلة المالكة.

ووصلت قيمة هذه المنحة 132.1 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنةً بـ86.3 مليون جنيه إسترليني في السنة السابقة، وفق بيانات نقلتها وكالة "فرانس برس".