مبابي يكسر صمته بشأن رقم ميسي القياسي في كأس العالم

خبرني - عادل النجم الفرنسي كيليان مبابي الرقم التاريخي الذي يحمله الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي كأس العالم لكنه أكد أنه لا يشغل نفسه بملاحقته بل يركز فقط على مساعدة منتخب بلاده.

واحتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي بمباراته الدولية رقم 100 بقميص منتخب فرنسا بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفين وقاد "الديوك" إلى الفوز على العراق بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وساهمت ثنائية مبابي في ضمان تأهل فرنسا إلى دور الـ32، كما رفعت رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة، ليواصل مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق الحذاء الذهبي.

ويواصل مهاجم ريال مدريد تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم المونديال، محافظا على معدله التهديفي الاستثنائي في نهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده التاريخي إلى 16 هدفا في البطولة، معادلا رقم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة خلف ميسي صاحب الـ18 هدفا.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أرجنتينية: "ميسي كان يسجل الأهداف دائما وسيواصل فعل ذلك. لو كنت أراقب ما يفعله ميسي باستمرار، لاحتجت إلى بذل جهد أكبر. لا أضع ذلك في ذهني، وأفكر فقط في كيفية مساعدة منتخب فرنسا".

وجاءت تصريحات قائد فرنسا بعد يوم استثنائي في كأس العالم 2026، حيث رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في تاريخ البطولة بتسجيله ثنائية أمام منتخب النمسا، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال.

وبذلك يواصل النجم الفرنسي مطاردة ميسي في سباق الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بينما يؤكد أن هدفه الأول يبقى قيادة "الديوك" نحو المنافسة على اللقب العالمي.