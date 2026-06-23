القريني يفتح ملف التبديلات: لماذا خرج مهند أبو طه أمام الجزائر؟

خبرني - قال المحلل والمعلق الرياضي الأردني عثمان القريني إن توقيت ونوعية تبديلات المنتخب الوطني أمام الجزائر أثارا تساؤلات فنية، خاصة تبديل اللاعب مهند أبو طه، الذي وصفه بأنه كان من أبرز لاعبي النشامى في المباراة.

وأوضح القريني أن أبو طه كان المتسبب الرئيسي في هدف التقدم للأردن، بفضل مهارته الفردية وتمريرته الأرضية داخل منطقة الجزاء، والتي انتهت بهدف نزار الرشدان في مرمى المنتخب الجزائري.

وأشار إلى أن أبو طه حصل على أعلى تقييم بين لاعبي المنتخب الوطني في المباراة بـ7.7، متقدماً على نزار الرشدان صاحب هدف الأردن، الذي حصل على تقييم 7.4.

وانتقد القريني توقيت بعض التبديلات، معتبراً أن مدرب الجزائر تفوق تكتيكياً في الشوط الثاني، بعدما نجح في قلب النتيجة من تقدم أردني 1-0 إلى خسارة 2-1.

وختم القريني حديثه برسالة دعم للنشامى قبل مواجهة الأرجنتين، قائلاً إن الجماهير تنتظر مباراة تليق بالمنتخب وتبقى في الذاكرة.