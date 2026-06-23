*
الثلاثاء: 23 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران

جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران

  • 23 حزيران 2026
  • 12:01
جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم على وقع اتفاق إيران

يدخل لبنان جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن الثلاثاء وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدا أن هذه الجولة يطغى عليها قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وأصر مسؤولون لبنانيون على أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي تدور رحاها منذ الثاني من آذار، عندما أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما لإيران، مما أدى إلى شن هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 4000 شخص في لبنان.

لكن أربع جولات من المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية منذ نيسان لم تسفر عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإيرانيون يترقبون انفراج الاقتصاد في بلادهم
الإيرانيون يترقبون انفراج الاقتصاد في بلادهم
  • 2026-06-23 17:16
عُمان وإيران تؤكدان التزامهما بالعبور الآمن لمضيق هرمز
عُمان وإيران تؤكدان التزامهما بالعبور الآمن لمضيق هرمز
  • 2026-06-23 15:14
رئيسة فنزويلا: الإطاحة بمادورو وضعت البلاد على المسار الصحيح
رئيسة فنزويلا: الإطاحة بمادورو وضعت البلاد على المسار الصحيح
  • 2026-06-23 14:49
ترمب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية.. وسنبقي مضيق هرمز مفتوحا
ترمب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية.. وسنبقي مضيق هرمز مفتوحا
  • 2026-06-23 14:41
بلبلة بين السوريين حول العملة القديمة.. المحلات لا تأخذها
بلبلة بين السوريين حول العملة القديمة.. المحلات لا تأخذها
  • 2026-06-23 14:24
توغلات إسرائيلية في سورية.. وإدانات في مجلس الأمن: تقوض جهود الاستقرار
توغلات إسرائيلية في سورية.. وإدانات في مجلس الأمن: تقوض جهود الاستقرار
  • 2026-06-23 14:21