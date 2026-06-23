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  • اليابان تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة

اليابان تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة

  • 23 حزيران 2026
  • 11:21
اليابان تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة

خبرني - توصلت الحكومتان الأردنية واليابانية إلى اتفاق مشترك يمكّن الحكومة الأردنية من استغلال مبلغ (169,342) دينار أردني من الحساب الأردني– الياباني، لغايات تمويل مشروع إنشاء بنية تحتية صغيرة النطاق لحصاد المياه في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة لصالح سلطة وادي الأردن في المملكة.

ويهدف هذا المشروع لمساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على التكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تطبيق تقنيات فعّالة لحصاد مياه الأمطار وجمع أكبر كمية ممكنة منها للاستفادة منها. كما سيسهم في تعزيز توفير المياه محلياً ودعم سبل العيش في المناطق الريفية عبر حلول مستدامة لإدارة المياه وحصادها.

يُذكر أن الحساب الأردني– الياباني النظير قد أنشئ عام 1997 لتمويل مشاريع خاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنشطة في مجال الزراعة بالإضافة لزيادة الإنتاج الغذائي في المملكة.

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