كيمابكو والنقابة توقعان اتفاقية عمالية جديدة لمدة 3 سنوات

خبرني - وقعت شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية "كيمابكو"، التابعة لشركة البوتاس العربية، والنقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات في الأردن اتفاقية عمالية جماعية جديدة مدتها 3 سنوات، تأكيداً على نهج الشراكة والحوار البنّاء بين الإدارة والعاملين، وحرصاً على تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ودعم بيئة العمل المحفزة التي تسهم في مواصلة مسيرة التميز والنجاح.

ووقع الاتفاقية عن شركة "كيمابكو" رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس هيئة مديري "كيمابكو" المهندس شحادة أبو هديب، ومدير عام الشركة المهندس بسام الزعمط، فيما وقعها عن النقابة العامة رئيسها خالد الزيود، بحضور عدد من ممثلي الإدارة والنقابة.

وتضمنت الاتفاقية حزمة من المزايا التي تستهدف دعم العاملين وتعزيز مكتسباتهم الوظيفية والاجتماعية، بما في ذلك تحسين المزايا المرتبطة بالدخل، وتطوير آليات الدعم المخصصة لصندوق مكافأة نهاية الخدمة بما يعزز استدامته وقدرته على توفير الحماية المالية للعاملين مستقبلاً، إلى جانب توفير دعم للتأمين الصحي للمتقاعدين وأسرهم بما يضمن استمرار حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة بعد انتهاء خدمتهم.

وتعكس الاتفاقية التزام "كيمابكو" بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح، وترسيخ بيئة عمل متوازنة تجمع بين تحقيق الأهداف التشغيلية وتعزيز رفاه العاملين واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

وقال المهندس شحادة أبو هديب إن الاتفاقية تجسد القناعة الراسخة بأن الإنسان هو المحرك الرئيس للإنجاز والتطور، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة وتعزيز المزايا المقدمة للعاملين يشكلان جزءاً أساسياً من النهج المؤسسي الذي تنتهجه الشركة في بناء كوادر قادرة على مواصلة العطاء والتميز.

وأضاف المهندس أبو هديب أن ما تحقق من تفاهمات يعكس مستوى الثقة والتعاون القائم بين إدارة الشركة والنقابة العامة، ويؤكد الحرص المشترك على تحقيق مصلحة العاملين ودعم استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو والتطور.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة كيمابكو المهندس بسام الزعمط أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تعزيز بيئة العمل وتطوير منظومة المزايا المقدمة للعاملين، مشيراً إلى أن الكفاءات البشرية كانت وما تزال العامل الأهم في النجاحات التي حققتها الشركة ومكانتها المتميزة في صناعة الأسمدة والكيماويات.

بدوره، ثمّن الزيود التعاون الإيجابي الذي أبدته إدارة الشركة خلال المفاوضات، مؤكداً أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على تعزيز مصالح العاملين وترسيخ الشراكة القائمة على الحوار والتفاهم بما يخدم استقرار بيئة العمل واستدامة النجاح.

تجدر الإشارة إلى أن شركة كيمابكو تقوم بإنتاج السماد عالي الجودة نترات البوتاسيوم وتقع مصانعها في العقبة وتصدر منتجاتها لأكثر من ٩٠ دولة حول العالم، وحققت في العام الماضي أرباحا صافية بلغت حوالي ٢٢ مليون دينار ويعمل فيها ٣٠٠ موظف جميعهم من الأردنيين.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية تخصص الشركة نحو 500 ألف دينار لدعم قطاعات الصحة والتعليم والجمعيات والنشاطات الخيرية في العقبة ومناطق الجنوب.