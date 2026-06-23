مدرب الأردن: عامل الخبرة كان الفارق في كأس العالم

خبرني - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو "النشامى" أمام المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن الفريق كان يستحق نتائج أفضل خلال مشاركته في كأس العالم، إلا أن قلة الخبرة والتجربة في مثل هذه البطولات الكبرى حالت دون تحقيق ذلك.

وقال السلامي، في تصريحات عقب خسارة المنتخب الوطني أمام الجزائر، إن المباراة كانت كبيرة أمام منتخب قوي يعج باللاعبين المميزين، موضحا أن الجهاز الفني اعتمد النهج ذاته الذي اتبعه أمام النمسا، والقائم على إغلاق المساحات أمام المنافس والحد من خطورته، خاصة عبر الأطراف التي تعد من أبرز نقاط قوة المنتخب الجزائري.

وأضاف السلامي، "عندما ترى المنتخب الجزائري سعيدا بتحقيق الفوز علينا بهدفين من ركلتين ركنيتين، فهذا بحد ذاته يدعو إلى الفخر".

وأشار إلى أن منتخب النشامى نجح دفاعيا في معظم فترات اللقاء، حيث لم يتمكن المنافس من الوصول إلى المرمى بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن أحد لاعبي الجزائر كان الأكثر إزعاجا لفريقه، فيما حافظ اللاعبون على انضباطهم الدفاعي وقدّموا أداء مميزا على مستوى التنظيم والحفاظ على النتيجة.

وأشاد السلامي بالحارس يزيد أبو ليلى، مؤكدا أنه قدم مباراة كبيرة، معربا عن فخره بالمستوى الذي أظهره جميع اللاعبين.

وأوضح أن المنتخب بدأ المباراة بحالة من الارتباك وارتكب بعض الأخطاء التي كادت أن تمنح المنتخب الجزائري أفضلية مبكرة، إلا أن اللاعبين تمكنوا سريعا من الدخول في أجواء المباراة وفرضوا حضورهم، بل كانوا الطرف الأفضل في فترات عديدة من المواجهة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني نجح في تسجيل هدف خلال الشوط الأول، وكان قريبا من إضافة هدف ثان مع بداية الشوط الثاني، إلا أن قلة الخبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات لعبت دورا في عدم استثمار الفرص المتاحة، مؤكدا أن المباريات الكبرى تحتاج إلى تراكم الخبرات والتجارب لدى اللاعبين.

وبيّن السلامي أن الجهاز الفني عمل كثيرا على الكرات الثابتة خلال التحضيرات، إلا أن الأخطاء تبقى جزءا من كرة القدم، وهو ما أدى إلى استقبال هدفين من ركلتين ركنيتين قلبتا مجريات المباراة.

وهنأ السلامي المنتخب الجزائري على الفوز، متمنيا له التوفيق في مشواره بالبطولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مرارة الخسارة كبيرة لأن المنتخب الوطني كان يستحق الخروج بنتائج أفضل في المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.

وأكد أن مواجهة النمسا الأولى شهدت ضغطا وارتباكا طبيعيين باعتبارها التجربة المونديالية الأولى للاعبين، بينما ظهر المنتخب بصورة أفضل بكثير أمام الجزائر رغم قوة المنافس، معتبرا أن الأداء الذي قدمه اللاعبون سيمنحهم ثقة أكبر قبل المواجهة المقبلة أمام المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وشدد السلامي على ضرورة طي صفحة مباراة الجزائر والتركيز على اللقاء الأخير في البطولة، واصفا إياه بالمباراة الشرفية التي يسعى خلالها المنتخب إلى تقديم مستوى يليق بمشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم.

وأكد السلامي رضاه الكامل عما قدمه اللاعبون، مضيفا "أن المنتخب خاض مباريات رائعة وأن عامل الخبرة كان السبب الرئيسي في عدم تحقيق نتائج أفضل".

وتحدث السلامي إلى اللاعبين عقب المباراة وأبلغهم بأنهم قدموا أداء رجوليا يبعث على الفخر، معربا عن أمله في أن تكون المباراة الأخيرة خير ختام لمشاركة الأردن الأولى في المونديال.

وأنهى المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

وتقدم النشامى في الشوط الأول بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني عبر نذير بن بوعلي في الدقيقة 69 وأمين غويري في الدقيقة 82.