مسابقة تعيين مفتيين اردنيين .. اليكم الشروط

خبرني - تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين بوظيفة (مفتي رئيسي) ووظيفة (مفتي)، وذلك يوم السبت الموافق 28/ 11 / 2026م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة، حيث يبدأ تقديم الطلبات من تاريخ 01 /09 /2026م، وينتهي بتاريخ 29 /10 /2026م.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة الآتي:

1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس عشرة سنة لوظيفة (مفتي رئيسي)، وخبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة (مفتي).

2. صورة عن شهادات الخبرة العملية ذات العلاقة بالوظيفة مصدقة من قبل وزارة العمل للخبرات المحلية، إضافة إلى إرفاق كشق بيانات المؤمن عليه الذي يصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبيناً فيه أن الخبرة مسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبخصوص شهادات الخبرة من خارج البلاد تصدق من وزارة الخارجية.

3. أن تكون الشهادة من جامعة معترفا بها والدراسة بالانتظام.

4. أن يكون أردني الجنسية.

5. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في ورقتين:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية:

1. الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك، لابن النقيب المصري.

2. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3. أصول الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي-محمد حسن هيتو.

الورقة الثانية: وتكون في المحاور الآتية:

1. التفسير: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي.

2. الحديث: معرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام"،

لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري

3. التوحيد: معرفة المعاني الواردة في كتاب "شرح جوهرة التوحيد" شرح سماحة الشيخ نوح القضاة.

4. النحو: متن الآجرومية، مع الإلمام بقواعد الإعراب.

5. الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي. ربع العبادات، ربع العادات ــــ القسم الثالث تزكية النفس عن

الأخلاق المذمومة ـــــ القسم الرابع في الأخلاق المحمودة.

* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس قدرات المتقدم من حيث:

1. تلاوة القرآن الكريم.

2. المظهر العام والهندام.

3. الإجابة عن أسئلة الثقافة العامة.

4. الاطلاع على فتاوى الدائرة والمواقع الإلكترونية المختصة.

5. قوة الشخصية ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية، والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة.

6. الالتزام والقبول بشروط العمل.

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة ملء البيانات من خلال الرابط (اضغط هنا)، مرفقين صورة عن الشهادة الجامعية الأولى، وصورة عن دفتر العائلة، وصورة شخصية، وصورة عن الخبرة المطلوبة لكل وظيفة، بالإضافة إلى موافقة رئاسة الوزراء على العمل في حال كان المتقدم للوظيفة من (المتقاعدين)، وعلى جميع المتقدمين (الوجود في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل).

لمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم 062000166

ملاحظة:

• لن يتم النظر في الطلبات غير المستكملة لشروط إشغال الوظيفة.

• على كل متسابق إحضار البطاقة الشخصية عند تقديم الامتحان.