سوزان هورمان.. طبيبة تصنع التاريخ في كأس العالم 2026

خبرني - تشهد منافسات كأس العالم 2026 حدثا فريدا من نوعه، بوجود امرأة على رأس الجهاز الطبي لمنتخب كوراساو.

وترأس الدكتورة سوزان هورمان الطاقم الطبي لمنتخب كوراساو في المونديال، وهو أصغر منتخب في تاريخ كأس العالم من حيث عدد سكان دولته وحجمها.

وتعد سوزان هورمان ثانية طبيبة منتخب في تاريخ البطولة الممتد لـ96 عامًا، بعد سيليست غيرتسيما التي شاركت مع منتخب نيوزيلندا للرجال في نسخة 2010.

لكن هورمان هي المرأة الوحيدة التي ترأس الطاقم الطبي في كأس العالم 2026، ليكون التوزيع بين الجنسين لرؤساء الطاقم الطبي للمنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال (امرأة واحدة و47 رجلا).

سوزان هورمان مولودة في البرازيل، ودرست الطب في جامعة رادبود الهولندية.

وعملت هورمان مع ريال مدريد الإسباني، وجو أهيد إيغلز وآيندهوفن الهولنديين، بالإضافة إلى كونها المسؤولة الطبية عن منتخب هولندا للناشئين تحت 16 عامًا، وطبيبة منتخب هولندا لكرة اليد للسيدات.

ولا تشعر هورمان بالرهبة من العمل في مجال يهيمن عليه الرجال، على الرغم من أنها توضح وجود تحديات، وهو ما كشفته في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتقول هورمان: "لم أدرك ذلك في البداية لأن من الطبيعي جدًا أن أكون المرأة الوحيدة، أو واحدة من القلائل، في الغرفة، لكنني آمل أن أرى المزيد من النساء قريبًا، فهناك الكثيرات ممن يمتلكن الكفاءات".

وأضافت: "إذا أظهرت لهم ذلك، إذا كنتِ كفؤة ومتميزة في عملكِ، فسيسهل عليهم قبولكِ لأن الأمر يتعلق بالجودة والأداء، إذا رأوا كفاءتكِ وتطابق أهدافكِ، فالأمر واضح ومباشر".

وأنهت بقولها: "لكن عليكِ إثبات نفسكِ، من الصعب الانضمام لأنكِ في البداية ستواجهين الكثير من الرفض، ويقولون إن هذا غير ممكن، كيف يمكن للمرأة العمل في بيئة يهيمن عليها الرجال؟".