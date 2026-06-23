رفضا الاعتراف.. شايبي وماندي يستغربان الانتقادات ضد نجوم الجزائر

خبرني - لا يزال لاعبو منتخب الجزائر مُصرّين على أن الانتقادات التي تعرضوا لها بعد خسارتهم الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، كانت غير مستحقة.

نجوم الخضر كانوا قد أبدوا استغرابهم الشديد من جماهيرهم واللاعبين القدامى، بعد السقوط بثلاثية دون رد أمام الأرجنتين، ليستغلوا فرصة الفوز أمام الأردن، للردّ على منتقديهم، وإعادة الموضوع إلى الواجهة.

فارس شايبي كان أول من تطرق لموضوع الانتقادات، حيث قال بعد الفوز على الأردن: "شكراً للجمهور الجزائري على دعمه، رغم أن البعض كان قاسياً معنا".وعلى نفس النهج سار المدافع، عيسى ماندي، مستحضراً ما حدث بعد أول مباراة قائلاً: "فوزنا أمام الأردن مستحق، نحن نريد تذوق حلاوة هذا الفوز بعد الخسارة أمام الأرجنتين التي كانت أمراً وارداً".

وكان متوسط الميدان، حسام عوار قد أبدى هو الآخر استغرابه مما قيل في حق نجوم "الخضر" لدرجة دفعته للدخول في ملاسنات مع أحد الإعلاميين الجزائريين، لمجرد سؤال متعلق بغياب الإرادة والروح أمام الأرجنتين.

ويظهر جلياً بأن لاعبي منتخب الجزائر رافضون لفكرة الاعتراف بأنهم لم يكونوا في مستوى تطلعات جماهيرهم، حتى بعد الفوز الصعب على الأردن، وهو ما سيضعهم في موقف لا يحسدون عليه في حالة تعثر جديد أمام النمسا الأحد المقبل.