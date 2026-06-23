بعد تنفيذ حكم الإعدام.. تفاصيل الزيارة الأخيرة لأسرة نورهان خليل داخل محبسها

خبرني - كشفت مصادر مقربة من أسرة نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بقضية قتل والدتها في بورسعيد، تفاصيل اللقاء الأخير بينها وبين أفراد عائلتها.

وقالت المصادر إن والد نورهان توجه إلى محبسها قبل نحو أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها برفقة أشقائها وعمتها، حيث شهدت الزيارة مشاعر حزن ودعاء، مع تمسك الأسرة بالأمل في ظهور أي إجراء قانوني قد يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة.

وأوضحت المصادر أن الأسرة لم تكن تعلم الموعد المحدد لتنفيذ الحكم، وأن أفرادها ظلوا ينتظرون إمكانية حدوث تطور جديد في القضية أو صدور قرار يغير مسار الإجراءات حتى الأيام الأخيرة.

وكان دفاع نورهان خليل، قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق موكلته داخل سجن الأبعادية، مشيرا إلى بدء إجراءات استخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى والدها.

وجاء تنفيذ الحكم عقب رفض محكمة النقض الطعن المقدم من الدفاع، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحق نورهان بعد إدانتها بقتل والدتها داليا الحوشي داخل منزل الأسرة بمحافظة بورسعيد.

وخلال جلسات القضية، تقدم والد المتهمة وزوج المجني عليها بتنازل موثق، في محاولة لإنقاذ ابنته من تنفيذ العقوبة، إلا أن الحكم أصبح نهائيا بعد رفض الطعن.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2022، عندما اتُهمت نورهان خليل، التي كانت تبلغ من العمر 20 عاما وتدرس بكلية الآداب في جامعة بورسعيد، بالمشاركة مع طفل لم يتجاوز 15 عامًا في قتل والدتها داليا الحوشي، البالغة من العمر 42 عامًا.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمًا بإعدام نورهان شنقًا في فبراير 2023، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بإيداع الطفل المتهم مؤسسة عقابية لرعاية الأحداث.

وتقدم دفاع نورهان بطعن أمام محكمة النقض استند إلى عدة أسباب قانونية، من بينها وجود مخالفات في إجراءات المحاكمة وحقوق الدفاع، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم النهائي.