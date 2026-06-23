وفاة والد دينا الوديدي.. والمطربة تطلب احترام خصوصية الأسرة

خبرني - توفي والد المطربة دينا الوديدي، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة خلال الأيام الماضية.

وأعلنت دينا الوديدي الخبر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، موضحة أنها كانت خارج البلاد لإحياء عرض موسيقي في مدينة مارسيليا، قبل أن تعود إلى مصر مع تدهور حالة والدها الصحية.

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من الرد على الرسائل التي تلقتها خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطها بالعمل الفني خارج البلاد، مؤكدة أنها تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، واتخذت إجراءات قانونية بشأن بعض الادعاءات التي طالتها، على أن يتم التعامل مع الأمر عبر المسار القانوني فقط.

وأضافت أنها كانت تتمنى لقاء جمهورها في حفلها الأخير بساقية الصاوي، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، موضحة أن عودتها إلى مصر تزامنت مع دخول والدها غرفة العناية المركزة.

واختتمت رسالتها بالإعلان عن وفاة والدها، داعية له بالرحمة والمغفرة، ومطالبة الجمهور بالدعاء له واحترام خصوصية الأسرة في هذا التوقيت.