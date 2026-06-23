كالاس: الأردن أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط

خبرني - أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعميق علاقاته مع الأردن، في أعقاب القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت العام الحالي وإطلاق الحوار الأمني والدفاعي بين الجانبين.

في منشور عبر حسابها على منصة "إنستغرام" عقب وصولها إلى الأردن، قالت كالاس إن الأردن يعد من أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أنها بحثت مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وخلال تصريحات أدلت بها إلى جانب الصفدي، شددت كالاس على أن الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط يصبان في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوروبا، مؤكدة أن "مشكلات جيراننا اليوم تصبح مشكلاتنا غدا".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام تطورات الأوضاع المضطربة في المنطقة، مؤكدة أهمية العمل لمعرفة كيفية إنهاء هذه الحرب والمساهمة في المرحلة المقبلة من المباحثات والجهود السياسية المرتبطة بها.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يرى في الأردن شريكا أساسيا في المنطقة، ويحرص على مواصلة التنسيق والتشاور معه بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.