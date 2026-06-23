تسهيلًا على المرضى.. بحث تفعيل خدمة توصيل الأدوية عبر البريد الأردني في إربد

خبرني - بحث مدير مديرية بريد إقليم الشمال عمر طبيشات، مع مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور وليد الحلبي والكادر الطبي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل خدمة توصيل الأدوية، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة والمتكررة، من خلال البريد الأردني.

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية هذه الخدمة في التسهيل على المرضى، وتقليل الحاجة إلى مراجعة المستشفى بشكل متكرر لاستلام الأدوية، بما يساهم في تخفيف الضغط على العيادات الخارجية و الصيدلية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تم بحث إمكانية تخصيص كاونتر للبريد الأردني في موقع مناسب داخل المستشفى، لتقديم الدعم والإرشاد للمرضى، ومساعدتهم في التعرف على آلية طلب الأدوية من خلال تطبيق "حكيمي"، وبالتنسيق مع كوادر المستشفى، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأكد الحلبي أهمية التعاون المؤسسي في تطوير الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تم اختيار فريق من المستشفى للإشراف والتنسيق والمتابعة مع البريد الأردني، بهدف وضع آلية عمل واضحة والبدء بخطوات عملية لتفعيل المبادرة.

وفي نهاية اللقاء، قدم طبيشات، هدية تذكارية لمدير المستشفى، تمثلت بإصدار مميز من الطوابع البريدية، تعبيرا عن اعتزاز البريد الأردني وتقديره للخدمات الجليلة التي يقدمها مستشفى الأميرة بسمة التعليمي للمواطنين، ودوره المهم في خدمة أبناء محافظة اربد والشمال.