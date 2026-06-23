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ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة إيران

  • 23 حزيران 2026
  • 09:41
ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة إيران

خبرني - تعرض منتخب مصر لضربة قوية قبل مباراته المرتقبة ضد إيران في ختام منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2026 يوم السبت المقبل.

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي وحسام عبدالمجيد ثنائي "الفراعنة" في المباراة الماضية ضد نيوزيلندا.

وأكد إبراهيم حسن أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي، متوسط ميدان الفراعنة، أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات، وفقاً لاستجابته للبرنامج العلاجي.

وبذلك، سيفقد منتخب مصر خدمات حمدي فتحي في مباراته ضد إيران، في ضربة قوية لحسام حسن المدير الفني للفريق، حيث اعتمد على اللاعب في أول مباراتين بصفة أساسية في قلب الدفاع.

وفي سياق آخر، أوضح مدير منتخب مصر، أن الأشعة التي خضع لها حسام عبدالمجيد، أثبتت سلامة عظام الوجه.

وأشارت إلى أن مدافع "الفراعنة" سيعود إلى التدريبات، وفقاً للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

يذكر أن منتخب مصر حقق أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد انتصاره على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية، من مواجهات المجموعة السابعة من كأس العالم.

ويتربع "الفراعنة" على قمة جدول ترتيب المجموعة السابعة من كأس العالم، وذلك برصيد 4 نقاط، ليقترب من التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.

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