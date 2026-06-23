بعد علوان.. الرشدان ثاني هدافي الأردن في تاريخ كأس العالم

خبرني - دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان تاريخ الكرة الأردنية من أوسع أبوابه، بعدما سجل الهدف الثاني للأردن في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، خلال مواجهة المنتخب الجزائري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في مونديال 2026.

وسجل الرشدان هدف التقدم للنشامى في الدقيقة 36 من المباراة التي أقيمت على ستاد سان فرانسيسكو باي اريا في الولايات المتحدة، ليصبح صاحب ثاني هدف أردني في تاريخ كأس العالم.

وكان مهاجم المنتخب الوطني علي علوان قد سجل أول هدف للأردن في تاريخ كأس العالم عندما هز شباك المنتخب النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات، خلال أول ظهور تاريخي للنشامى في البطولة العالمية.

وجاء هدف الرشدان بعد ستة أيام فقط من هدف علوان التاريخي، ليواصل لاعبو المنتخب الوطني كتابة أرقام "غير مسبوقة" للكرة الأردنية في أول مشاركة لها بنهائيات كأس العالم.

ويعد الرشدان أحد أبرز عناصر خط وسط المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض حتى مباراة الجزائر 49 مباراة دولية وسجل خمسة أهداف بقميص النشامى، وفقا لسجلات الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ورغم تقدم المنتخب الوطني بهدف الرشدان، أنهى النشامى المباراة بخسارة أمام الجزائر بنتيجة 2-1، بعد أن سجل المنتخب الجزائري هدفيه عبر نذير بن بوعلي وأمين غويري في الشوط الثاني.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الجزائري مع النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة.