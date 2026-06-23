أبو ليلى للجماهير: سامحونا.. والكرات الثابتة أسقطتنا أمام الجزائر

خبرني - قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى إن "نصيبنا اليوم الخسارة أمام المنتخب الجزائري"، مؤكدًا أن منتخب النشامى قدّم بداية جيدة في أولى مبارياته في كأس العالم أمام المنتخب النمساوي.

وأضاف في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة أمام الجزائر، أن المنتخب يعاني من الكرات الثابتة، مشيرًا إلى أنهم حاولوا تصحيح هذه المشكلة، "إلا أن الحظ لم يكن إلى جانبنا في المباراة أمام الجزائر".

وبيّن أن المنتخب الجزائري سجل هدفين من الكرات الثابتة، "وهي نقطة يعاني منها المنتخب الأردني، رغم العمل على معالجتها".

وكرر أبو ليلى اعتذاره للجمهور، داعيًا إياه إلى الوقوف خلف المنتخب الوطني، وقال: "حاولنا، وهذا منتخب مبشّر بالخير في المباريات والمنافسات القادمة".

وأكد أن لاعبي المنتخب كانوا "رجالا" أمام المنتخب الجزائري، مضيفا أنهم كانوا تكتيكيا أفضل في بعض فترات المباراة.

وأشار إلى أن بدلاء المنتخب الجزائري كان لهم دور كبير في تحقيق الفوز، لافتا النظر إلى أن "تفاصيل بسيطة، خاصة في الكرات الثابتة، لم نكن في تركيزنا بالشكل المطلوب".

وأوضح أنه معتاد على الانتقادات، مؤكدًا حبه للجمهور الأردني، وقال: "أنا ابنكم، وأحبكم مهما فعلتم"، مطالبًا بدعم اللاعبين صغار السن في المنتخبات الوطنية.

وختم بالقول: "انتقدونا، لا مشكلة، نحن نتحمل، لكن يشهد الله أننا نبذل كل جهدنا، ونتدرب صباحًا ومساءً من أجل إسعاد الأردنيين، وإن شاء الله الله مخبئ لنا شيئًا جميلًا في القادم".

وجاءت تصريحات أبو ليلى بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري 2-1، رغم تقدم النشامى في الشوط الأول بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني عبر نذير بن بوعلي في الدقيقة 69 وأمين غويري في الدقيقة 82.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الجزائري مع النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة.