الرشدان: الأخطاء البسيطة حرمتنا من الفوز وسنتعلم منها في المستقبل

خبرني - قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نزار الرشدان إن النشامى كانوا قريبين من تحقيق الفوز بعد الأداء الجيد الذي قدموه خلال المباراة التي جمعت النشامى بالمنتخب الجزائري، إلا أن بعض الأخطاء البسيطة حالت دون الخروج بالنتيجة المطلوبة.

وقال الرشدان في تصريحات عقب اللقاء إن الفريق قدم مباراة مميزة أمام جماهيره وكان يطمح لتحقيق الانتصار، إلا أن استقبال هدفين من كرات ثابتة كلفه فقدان النتيجة، مشيرا إلى أن اللاعبين سيعملون على الاستفادة من الأخطاء وتصحيحها في المباريات المقبلة.

وأضاف "كنا نطمح للفوز، لكن هذه هي كرة القدم، وإن شاء الله سنتعلم من أخطائنا في المباراة القادمة".

وأوضح أن الفريق ظهر بصورة قوية خلال الشوط الأول ونجح في صناعة العديد من الفرص، لافتا إلى أن تراجع التركيز وبعض الجوانب البدنية خلال الشوط الثاني أثرا على الأداء، فيما لعبت التفاصيل الصغيرة دورا حاسما في نتيجة المباراة.

وعن المشاركة في بطولة كأس العالم، أشار نزار إلى أن الفريق قدم مباراتين بمستوى فني مرتفع، لكنه لم يوفق في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أن المشاركة منحت اللاعبين خبرة كبيرة ودروسا مهمة ستسهم في تطوير الأداء خلال الاستحقاقات القادمة.

وختم الرشدان حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيستفيد من التجربة الحالية، ويتطلع إلى تعويض النتائج وتحقيق أداء أفضل في المستقبل.

وجاءت تصريحات الرشدان بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري 2-1، رغم تقدم النشامى في الشوط الأول بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني عبر نذير بن بوعلي في الدقيقة 69 وأمين غويري في الدقيقة 82.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الجزائري مع النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة.