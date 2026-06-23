عمّان الأهلية توقّع مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية في أعمال المجلس الاستشاري للأعمال والتعاون الدولي الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فرعها بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، تحت شعار "الشراكات الدولية نحو مستقبل أكثر ترابطاً"، وبمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي وقطاع الأعمال.

ومثّل الجامعة في أعمال المجلس رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، حيث شارك في جلسات الحوار والنقاش التي تناولت تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير رأس المال البشري، ودعم الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

وشهد المجلس حضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ورئيس جامعة بورسعيد الأستاذ الدكتور شريف صالح، ورئيس البورصة المصرية السيد عمر رضوان، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة الدكتور المهندس محمد خلف الله، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وممثلي المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الدولية.

وعلى هامش أعمال المجلس، وقّع الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقعها عن الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجانبين.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى دعم المبادرات الدولية والمشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه المشاركة تجسد حرص جامعة عمّان الأهلية على توسيع شبكة شراكاتها العربية والدولية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية العالمية، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، ويسهم في تطوير البيئة التعليمية والبحثية في الجامعة.

وفي ختام المنتدى، قدّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان درع جامعة عمّان الأهلية إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، كما كرّم ممثل السفير الأردني في القاهرة الدكتور علاء الزيود، تقديراً لجهودهم في دعم التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكات التعليمية.