مذكرة تعاون بين عمّان الأهلية ومجموعة البستنجي للسيارات

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تعاون مع مجموعة البستنجي للسيارات، ممثلة بالمدير العام السيد أمين عبد الله البستنجي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وحضر حفل التوقيع من جانب الجامعة عميد كلية الهندسة ورئيس اللجنة التأسيسية لكلية التعليم التقني الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، المهندس أحمد الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال، والأستاذ أنس الظاهر مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ورئيس قسم المواد التحضيرية في كلية التعليم التقني، كما حضر من جانب مجموعة البستنجي للسيارات المهندس سيف البستنجي من قسم الدبلوم الدولي لهندسة السيارات.

وتهدف المذكرة إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والتطبيقي، وتنفيذ المشاريع التعليمية والتدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية والمحاضرات المتخصصة التي تسهم في تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية لدى الطلبة.

كما تنص المذكرة على توفير فرص تدريب عملي لطلبة الدبلوم الدولي في هندسة السيارات وبكالوريوس هندسة المركبات الكهربائية والتخصصات الهندسية ذات العلاقة، إضافة إلى تسهيل الزيارات الميدانية إلى مرافق الشركة، وإشراك الطلبة في مشاريع تطبيقية وتحديات واقعية مستمدة من بيئة العمل، بما يعزز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمهني.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أهمية هذه الشراكة في دعم توجهات الجامعة نحو تعزيز التعليم التطبيقي وبناء جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة ويعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

من جانبه، أعرب السيد أمين عبد الله البستنجي عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة عمّان الأهلية، مؤكداً حرص المجموعة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المركبات والخدمات الفنية.