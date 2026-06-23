أبطال عمان الأهلية يواصلون تألقهم الرياضي وانجازاتهم الدولية

خبرني - واصل طلبة جامعة عمان الأهلية تألقهم الرياضي، بعد مساهمتهم البارزة في إنجاز المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو خلال مشاركته في بطولة كأس الرئيس لمنطقة أوقيانوسيا، المقامة في مدينة غولد كوست الأسترالية. ونجح المنتخب الوطني في حصد سبع ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل التايكواندو الأردني. وشهدت البطولة تألق عدد من نجوم المنتخب، حيث أحرز كل من زيد مصطفى وجعفر الداوود الميداليات الذهبية، فيما نال زيد الحلواني الميدالية الفضية، وحقق صالح الشرباتي الميدالية البرونزية. ومع ختام المنافسات، تصدر المنتخب الوطني جدول ميداليات الرجال، محققًا المركز الأول عن جدارة واستحقاق. ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتميزة التي يحظى بها طلبة جامعة عمان الأهلية على المستويين الأكاديمي والرياضي، ودور الجامعة في دعم المواهب الرياضية وصناعة الأبطال الذين يرفعون اسم الأردن عاليًا في المحافل الدولية.