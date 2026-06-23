اتهام أسكتلندي بمحاولة قتل 5 أشخاص في هجمات معادية للمسلمين

خبرني - مثُل رجل أسكتلندي -أمس الاثنين- أمام محكمة في إدنبره، للاشتباه في مسؤوليته عن هجمات وقعت الأسبوع الماضي في العاصمة الأسكتلندية، واعتُبرت ذات طابع معاد للمسلمين. وقد أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 5 أشخاص، فيما قال الادعاء إن للوقائع "روابط إرهابية".

ووجهت السلطات إلى لويس هووكس (36 عاما) اتهامات بارتكاب 5 محاولات قتل في ظروف "مشددة للعقوبة بفعل روابط إرهابية"، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام في أسكتلندا.

وفي ختام الجلسة المغلقة، قررت المحكمة إبقاء المشتبه فيه رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار مثوله أمام القضاء خلال 8 أيام.

كما وُجهت إلى هووكس اتهامات أخرى تشمل السرقة باستخدام العنف، والإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة آخرين للخطر عمدا.



هجمات عنيفة

وكانت الشرطة الأسكتلندية أعلنت -يوم الجمعة الماضي- أنها تلقت عدة مكالمات طوارئ في وقت متأخر، وأبلغ خلالها شهود عن هجمات عنيفة شملت تهديدات وسرقة وتخريبا في أنحاء متفرقة من إدنبره، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وأفادت الشرطة بأن المصابين تعرضوا لجروح متفاوتة، نُقل 3 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكدت الطواقم الطبية أن حالتهم مستقرة ولا توجد خطورة على حياتهم.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت رجلا عاري الصدر يتجول في شوارع العاصمة الأسكتلندية حاملا سكينا كبيرة. وقالت منظمة "المشاركة والتنمية الإسلامية" إن اللقطات المتداولة تُظهر مشتبها فيه يردد هتافات بشأن "حماية البلاد" من المسلمين، مستخدما لغة مليئة بالشتائم.

ورجحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن تكون الهجمات بدأت قرب مسجد، حيث أصيب شخصان.



ردود الفعل

وأثارت الهجمات ردود فعل سياسية غاضبة على أعلى مستوى، إذ كتب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر -في منشور على منصة "إكس"- أن "المشتبه فيه كان -على ما يبدو- مدفوعا بالكراهية ضد المسلمين".

وأعرب رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني عن قلقه البالغ إزاء الحادثة، مشددا على أنه "لا مكان للعنف أو العنصرية أو التعصب في أسكتلندا".

وفي السياق ذاته، عبّرت وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود عن صدمتها، مؤكدة أن العنف الموجه ضد المسلمين لا يعكس قيم المجتمع.

وسعت كاترينا باتون -نائبة مفوض الشرطة الأسكتلندية- إلى طمأنة المجتمع بمختلف أطيافه مؤكدة تقديم الدعم الكامل، وأن أسكتلندا ترفض بوضوح العنصرية والكراهية الدينية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات في أنحاء المملكة المتحدة بشأن قضايا الهجرة والتنوع، وسط اتهامات لأقصى اليمين بتغذية المشاعر العنصرية بعد وقوع عدد من الحوادث.