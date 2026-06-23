مصر.. التعليم تكشف حقيقة صور امتحان الفرنسية لطلاب الثانوية عامة المتداولة فجرا

خبرني - تداولت صفحات الغش الإلكتروني صورًا زُعم أنها تخص امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المتداولة لا ترتبط بامتحانات العام الدراسي الحالي.

قبل ساعات من بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، قي مصر اليوم الثلاثاء، انتشرت عبر مجموعات الغش الإلكتروني المنسوبة إلى ما يعرف بـ«شاومينج» صور قيل إنها تعود إلى امتحان مادة اللغة الفرنسية المقرر أداؤه داخل اللجان خلال اليوم، ما دفع العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة حقيقة هذه الأوراق ومدى ارتباطها بالامتحان الرسمي.

وجاء تداول هذه الصور بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى صحة المستندات المتداولة وما إذا كانت تمثل نسخة من الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصور المنتشرة عبر صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني لا تمت بصلة إلى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، موضحة أن ما يتم تداوله عبارة عن نماذج وأسئلة قديمة أو أوراق لا علاقة لها بالامتحان المقرر أداؤه اليوم من جانب الطلاب.

وأكدت المصادر أن ما نُشر عبر تلك الصفحات لا يمثل الامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي معلومات غير صحيحة أو محاولات تستهدف إرباك الطلاب وأولياء الأمور.

متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية

وأوضحت المصادر أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تواصل عملها على مدار الساعة لمراقبة ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني، وذلك لرصد أي محاولات تستهدف نشر معلومات مغلوطة أو التشكيك في إجراءات تأمين الامتحانات.

كما شددت على أن الوزارة تتعامل بصورة فورية مع أي منشورات يتم تداولها بشأن الامتحانات، للتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الضوابط المعمول بها.

وأكدت المصادر أن جميع صناديق الأسئلة مؤمنة بشكل كامل، ويتم نقلها وتسليمها إلى اللجان الامتحانية وفق إجراءات دقيقة ومشددة تضمن الحفاظ على سريتها وعدم الاطلاع عليها قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان.

وأضافت أن أي أوراق أو صور يتم تداولها قبل فتح اللجان وبدء زمن الامتحان لا يمكن اعتبارها تسريبًا للامتحان، في ظل منظومة التأمين المطبقة على جميع مراحل نقل وتوزيع أوراق الأسئلة.

استعدادات لانطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لانطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث وجّه محمد عبد اللطيف بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

كما شدد الوزير على أهمية إحكام أعمال التفتيش داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية يمكن استخدامها في أعمال الغش، مع تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بكل دقة.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للغش أو نشر الشائعات المتعلقة بالامتحانات، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر صفحات الغش الإلكتروني، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.