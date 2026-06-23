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  • إيران تعلن التوصل إلى إطار للمفاوضات مع واشنطن وتشكيل 4 مجموعات عمل

إيران تعلن التوصل إلى إطار للمفاوضات مع واشنطن وتشكيل 4 مجموعات عمل

  • 23 حزيران 2026
  • 08:31
إيران تعلن التوصل إلى إطار للمفاوضات مع واشنطن وتشكيل 4 مجموعات عمل

خبرني - أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عبر تطبيق "تلغرام" أن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ورئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني، أعلن اختتام المحادثات بين الدول الأربع والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية".

وأضافت الوكالة أنه "تقرر أيضا تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ".

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