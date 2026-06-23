مباراة الأردن ضد الجزائر.. لماذا يعد فوز «الخضر» تاريخيا؟

خبرني - حقق المنتخب الجزائري انتصاراً هاماً بأبعاد تاريخية على نظيره الأردني في كأس العالم 2026.

وفي قمة مونديال عربية خالصة، فاز المنتخب الجزائري على شقيقه الأردني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 .

وحوَّل "محاربو الصحراء" تأخرهم بهدف إلى فوز تاريخي، نجحوا من خلاله في إنعاش آمال تأهلهم للدور الثاني، ومن ناحية أخرى إنهاء مغامرة الأردن في أولى مشاركاتها المونديالية.

وجاء ذلك السيناريو بعد تسجيل الأردن الهدف الأول عن طريق نزار الرشدان، قبل أن يعود المنتخب الجزائري بهدفين سجلهما نذير بن بوعلي وأمين غويري.

وهناك عدة أسباب تجعل فوز منتخب الجزائر على الأردن تاريخياً، أبرزها أنها أصبحت أول مرة في تاريخ مشاركات "الخضر" في كأس العالم، أن يحقق الفوز بعدما كان متأخراً في النتيجة.

كما أصبح ذلك الفوز الأول للجزائر في كأس العالم منذ عام 2014، وتحديداً حين حقق فوزه الوحيد في مونديال البرازيل قبل 12 عاماً، ضد منتخب كوريا الجنوبية 4-2.

وبشكل عام، أصبح هذا الفوز الرابع تاريخياً للجزائر في كأس العالم من أصل 15 مباراة على مدار 5 نسخ، بعدما سبق أن حقق انتصارين في مونديال 1982 أمام ألمانيا الغربية 2-1 وتشيلي 3-2.

وسجل منتخب الجزائر 6 أهداف في مباراتين أمام منتخبات آسيوية، وهو العدد نفسه الذي سجله في 9 مباريات أمام منتخبات أوروبية، بينما أحرز 3 أهداف فقط في 3 مباريات أمام منتخبات من أمريكا الجنوبية.

بدوره، أصبح رياض محرز (35 عامًا و4 أشهر) أكبر لاعب أفريقي يصنع هدفًا في كأس العالم منذ روجيه ميلا مع الكاميرون ضد إنجلترا في 1 يوليو/تموز 1990 (38 عامًا وشهرًا واحدًا).

كما بات نذير بن بوعلي ثاني لاعب يسجل للجزائر كبديل في تاريخ مشاركات "محاربي الصحراء" بكأس العالم، بعد عبد المؤمن جابو الذي سجل أمام ألمانيا في نسخة 2014.

وكان هدف بوعلي هو الأول للجزائر في النسخة الحالية من كأس العالم، ليغادر "الخضر" قائمة المنتخبات التي لم تهز الشباك بعد في المونديال، والتي تضم الإكوادور وهايتي وبنما وتركيا.

يذكر أن هذه باتت المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يحقق فيها الجزائر والمغرب الفوز في نفس النسخة، وذلك بعد فوز "أسود الأطلس" على أستكلندا 1-0 بالجولة الثانية أيضا.