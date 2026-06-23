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الحارس أبو ليلى: نعتذر للجمهور.. ولم نكن محظوظين أمام الجزائر

  • 23 حزيران 2026
  • 08:24
الحارس أبو ليلى نعتذر للجمهور ولم نكن محظوظين أمام الجزائر

خبرني - اعتذر حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى للجماهير الأردنية عقب الخسارة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

وقال أبو ليلى: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل"، مضيفا: "بنعتذر للجمهور".

وأكد أن لاعبي المنتخب حاولوا الخروج بنتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن النشامى لم يحالفهم التوفيق خلال المباراة.

وأضاف: "حاولنا، إحنا مش محظوظين، كنا ماسكين المباراة وضيعنا فرص، وما كنا مركزين".

وتابع أبو ليلى: "بنعتذر وبنلوم حالنا"، معربا عن أمله في تعويض الخسارة خلال المباراة المقبلة أمام الأرجنتين.

وجاءت تصريحات أبو ليلى بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري 2-1، رغم تقدم النشامى في الشوط الأول بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني عبر نذير بن بوعلي في الدقيقة 69 وأمين غويري في الدقيقة 82.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الجزائري مع النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة.

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