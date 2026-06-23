مباراة فرنسا والعراق.. لماذا وبخ مبابي عمال تنظيف الملعب؟ - فيديو

خبرني - أثار كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، حالة واسعة من الجدل خلال مباراة العراق بكأس العالم 2026.

وحجز منتخب فرنسا مقعده في دور الـ32 لكأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي شهدت تسجيل كيليان مبابي هدفين.

وشوهد كيليان مبابي في نقاش حاد مع الفنيين المكلفين بتجفيف برك المياه الكبيرة التي ظهرت على أرضية ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، بعد العاصفة الرعدية التي أوقفت اللقاء.

وعند استئناف المباراة، ظهر مبابي وهو يشير إلى أرضية الملعب، وبدا عليه الانزعاج من عمال الصيانة في الملعب الذين كانوا يستخدمون مسَّاحات كبيرة لتوزيع المياه ومنع تجمعها.وأثار تصرف مبابي العديد من التساؤلات، ليخرج اللاعب في المنطقة المختلطة ويكشف مبتسمًا أن الأمر كان يدور حول ضمان معاملة جانبي الملعب بنفس القدر من العناية.

وقال مبابي: "لم يكن الأمر انزعاجاً، ببساطة كانت المنطقة التي نهاجم فيها غارقة بالمياه، لكنهم أمضوا 20 دقيقة في تنظيف المنطقة التي ندافع فيها دون الأخرى، وكان هذا عيباً".

وأضاف: "أردت منهم أن يقضوا نفس الوقت في تنظيف جانبي الملعب بالتساوي، أو، لو كان عليّ الاختيار، لتنظيف جانب الهجوم وإبطاء اللعب على الجانب الآخر (ضاحكا)".

وأنهى قائد منتخب فرنسا قائلاً: "لكن لم يكن ذلك خطأهم؛ فقد طُلب منهم الذهاب إلى هناك، ولم يكن الفريق الآخر مستعداً، كان الأمر محبطاً بعض الشيء، لكن لا بأس".

شاهد فيديو لقطة مبابي مع عمال الملعب